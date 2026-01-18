VUČIĆEVIĆ HITNO U KOLEGIJUMU: "Bogati, bahati i besni" - otkrio ko stoji iza monstruoznog napada (VIDEO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević hitno se uključio u treći Kolegijum naše televizije, reagujući na skandalozan napad blokadera siledžija na predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Čačku.
Podsetimo, oni su večeras jajima gađali karikaturu predsednika iscrtanu na kartonu i pokazali sav besmisao onoga što predstavljaju, ali i, kako je upozorio Vučićević, da je "dozvoljeno napadati, pa i ubiti predsednika!?!". Takođe, glavni urednik Informera je otkrio ko u stvari stoji iza monstruoznog performansa koji je zgrozio Srbiju.
- To je vaša politika, to imate da ponudite građanima Srbije, profesorima, lekarima, zaposlenima u drugim ustanovama, našoj deci, đacima, studentima... Odlično je što su ovo izveli jer su samo pokazali ko su. A hoće li reagovati tužilaštvo? Naravno da neće, ni na gore stvari od ovoga nisu reagovali - istakao je Vučićević na početku uključenja u Kolegijum.
Potom je primetio kako se večeras u Čačku, gradu sa oko 100.000 stanovnika, okupilo njih svega oko 150.
- Ali ovo nije bilo spontano, ovo je bila njihova ideja od početka, ovo je bio njihov plan, da ovo izvedu danas... A ko ih je organizovao - Ismet Solova, čovek koji je u Čačku poznatiji kao Ludi Isa. Ja sam iz tih krajeva, znam o kome se radi - istakao je Vučićević i dodao kako je na Iksu čitao neke komentare na sramne snimke blokaderskog divljanja iz Čačka.
Ljudi su im poručivali: "Bravo, kreteni".
- Pa stvatno: "Bravo, kreteni". Dobro je što toliko loše živite u Srbiji, jajima se gađali karton s likom predsednika, a mnogi ljudi nemaju da jedu. Ali oni su bogati, bahati i besni - ovo nije nikakva čačanska sirotinja. Ovo su bogati, bahati i besni blokaderi i to ne samo iz Čačka, nego i iz drugih mesta. I pred napad na Anu Bekutu su se hvalili da su dolazili iz Kosjerića, Užica i Priboja da grudvama i ledenicama gađaju našu estradnu umetnicu - rekao je Vučićević.
Dodao je ironično i kako je "divno jer su blokaderi večeras pokazali građanima Srbije šta je njihov jedini plan i program".
- Šta su ovim ludačkim ritualom poručili - da je poželjno ubiti predsednika Vučića?! - upozorio je Vučićević.
