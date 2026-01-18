"KADA SMO IZLAZILE NA TEREN..." Olga Danilović nakon podviga protiv Venus Vilijams "otvorila dušu"!

Srpska teniserka Olga Danilović izjavila je danas u Melburnu da je srećna zbog pobede protiv Amerikanke Venus Vilijams u prvom kolu Australijan opena.

FOTO: Tanjug/AP

Danilović je posle preokreta savladala Vilijams 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

- Nije bilo lako. Kada smo izlazile na teren... Rekla sam pre meča da želim da... Ne da uživam, to je teško, ali ne dešava se svaki dan da igraš sa Venus Vilijams. Bilo je nervoze, a posle sam sebi rekla da igram poen po poen. Bilo je zadovoljstvo igrati s legendom, srećna sam što sam uspela da pobedim - izjavila je Danilovićeva posle meča.

Srpska teniserka je posle prvog seta otišla u toalet.

- Pogledala sam se u ogledalo i rekla da volim sebe, da budem sebi prijatelj i da budem tu za sebe. Da igram uzdignute glave. Drugi set je bio dobar, u trećem nije na početku, ali podsećala sam sebe na to što sam rekla - dodala je Olga.

Danilović je potom pohvalila atmosferu tokom meča sa iskusnom američkom teniserkom.

- Probala sam da ne gledam ka drugoj strani, već samo da gledam loptu i pomeram noge. Sjajna atmosfera, većina je navijala za nju, ali videla sam i mnogo srpskih zastava, volim kad naši navijači dolaze, to mi znači - istakla je naša reprezentativka.

Srpska teniserka će u drugom kolu igrati protiv pobednice meča između Amerikanke Koko Gof i Kamile Rahimove iz Uzbekistana.