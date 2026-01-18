Politika

MOĆNA PORUKA PREDSEDNIKA VUČIĆA: Boriću se dok sam živ protiv onih koji žele zlo Srbiji!

18. 01. 2026. u 12:19

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog instagram naloga.

МОЋНА ПОРУКА ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИЋА: Борићу се док сам жив против оних који желе зло Србији!

 - Boriću se dok sam živ protiv onih koji žele zlo Srbiji, piše na instagram profilu predsednika Vučića.

