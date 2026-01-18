AMERIČKI MINISTAR FINANSIJA UPOZORIO: Evropa ne može da se suprotstavi Rusiji

TRAMPOVA administracija smatra da evropske zemlje nisu u stanju da se suprotstave Rusiji, izjavio je američki ministar finansija Skot Besent.

Foto Tanjug/AP/Ben Curtis

„Vidimo da Evropljani nisu sposobni da se suprotstave Rusiji“, rekao je Besent u intervjuu za televiziju „En-Bi-Si njuz“.

Besent je ponovio tezu aktuelne američke administracije da sukob u Ukrajini ne bi počeo da je Tramp pobedio na izborima 2020. godine.

„Nameravamo da ga (sukob) rešimo“, istakao je on.

Prema njegovim rečima, Tramp želi da pripoji Grenland Sjedinjenim Američkim Državama kako bi „sprečio bilo kakva buduća dejstva Rusije ili Kine u vezi sa Grenlandom“.

O Grenlandu

Komentarišući pretenzije Vašingtona na Grenland, Besent je rekao da Sjedinjene Američke Države nemaju nameru da ustupe svoju nacionalnu bezbednost drugim zemljama.



Prema njegovim rečima, borba za Arktik je realna u perspektivi i pripajanje Grenlanda Sjedinjenim Američkim Državama bi pomoglo da se izbegne sukob.

„Bolje je sada slediti ‘mir preko sile’, učiniti ga (Grenland) delom SAD i izbeći sukob, pošto smo trenutno najjača i najmoćnija zemlja na svetu. Evropljani projektuju slabost, SAD projektuju snagu. Predsednik smatra da poboljšana bezbednost nije moguća bez Grenlanda kao dela SAD“, ocenio je Besent.

O sudbini NATO-a

Besent je dodao i da Sjedinjene Američke Države nameravaju da ostanu deo NATO-a.

Međutim, on nije direktno odgovorio šta je važnije za Vašington: aneksija Grenlanda ili Severnoatlantska alijansa.

„To je pogrešan izbor. Evropski lideri će se urazumiti i shvatiti da moraju da budu pod američkim bezbednosnim štitom“, zaključio je Besent.

Grenland se nalazi u sastavu Kraljevine Danske. Tramp je u više navrata izjavljivao da ostrvo treba da postane deo SAD, dok su vlasti Danske i Grenlanda odbacile takve inicijative i poručile da očekuju poštovanje teritorijalnog integriteta



Čak je plasirana i ideja o faktičkoj „kupovini“ ostrva – nudeći novčanu nadoknadu svakom građaninu Grenlanda koji bi prihvatio američki suverenitet.

Razlog koji Vašington navodi jeste bezbednost: strah od jačanja ruskog i kineskog vojnog i ekonomskog prisustva na Arktiku.

(Sputnjik)