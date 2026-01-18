Tenis

RUSIJA U NEVERICI: Evo šta se upravo desilo na Australijan openu

Новости онлине

18. 01. 2026. u 15:05

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, morala da pristane na mnoge "sportske šamare" - od potpune zabrane učešća njenih sportista na međunarodnim nadmetanjima, do isključivog igranja u "neutralnom statusu", bez ikakvih državnih obeležja. A danas je Ruska Federacija dobila i jednu senzacionalnu vest iz sporta.

РУСИЈА У НЕВЕРИЦИ: Ево шта се управо десило на Аустралијан опену

FOTO: Tanjug/AP

Naime, Anastasija Pavljučenkova, prošlogodišnja četvrtfinalistkinja Australijan opena, ispala je ovoga puta već na startu - i to od devojke koja je tek 697. na VTA listi!

Kineskinja Bai Džošuan, koja je jedva "upala" među 700 najboljih igračica na planeti, pobedila je rusku teniserku sa 6:4, 2:6, 7:6(10) i priredila najveće iznenađenje dana na startu melburnškog grend slema.

Ko je kineska senzacija, Bai Džošuan?

Bai Džošuan rođena je 16. novembra 2002. godine u provinciji Henan i ne tako davno, marta 2024, bila je 84. na svetu, ali... 

Povrede su je omele da nastavi stazom kojom se brzo pela od 2023. kada je stigla i do drugog kola Vimbldona.

Propustila je veći deo minule sezone, ali je strpljivo radila na oporavku.

Tako je danas 24-godišnja Kineskinja pobedila finalistkinju Rolan Garosa iz 2021. u tri seta, i prvi ptu došla do druge runde AusOpena.

U ženskoj konkrenciji, Džošuan navodi Li Na kao veliku inspiraciju, "jer je dokazala da kineske i azijske igračice mogu da osvajaju grend slem turnire", ali u muškoj - voli Rafaela Nadala "zbog njegovog borbenog duha".

Borbeni duh, očigledno, i nju krasi.

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UZNEMIRENI SMO, LJUDI SE PLAŠE Ispovesti ljudi sa Grenlanda: Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara
Svet

0 0

"UZNEMIRENI SMO, LjUDI SE PLAŠE" Ispovesti ljudi sa Grenlanda: "Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara"

KADA je američki predsednik Donald Tramp prvi put izjavio da namerava da uzme Grenland, ljudi koji žive na najvećem ostrvu na svetu su se smejali ili su ga ignorisali. Nekoliko godina kasnije, strah je zamenio smeh, posebno kada su Tramp i njegovi saradnici saopštili da se aktivno razmatra ponuda za kupovinu teritorije koja vekovima pripada Danskoj, pa čak i da, ako je potrebno, ostrvo preuzmu silom.

18. 01. 2026. u 07:34

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!