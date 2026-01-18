RUSIJA U NEVERICI: Evo šta se upravo desilo na Australijan openu
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, morala da pristane na mnoge "sportske šamare" - od potpune zabrane učešća njenih sportista na međunarodnim nadmetanjima, do isključivog igranja u "neutralnom statusu", bez ikakvih državnih obeležja. A danas je Ruska Federacija dobila i jednu senzacionalnu vest iz sporta.
Naime, Anastasija Pavljučenkova, prošlogodišnja četvrtfinalistkinja Australijan opena, ispala je ovoga puta već na startu - i to od devojke koja je tek 697. na VTA listi!
Kineskinja Bai Džošuan, koja je jedva "upala" među 700 najboljih igračica na planeti, pobedila je rusku teniserku sa 6:4, 2:6, 7:6(10) i priredila najveće iznenađenje dana na startu melburnškog grend slema.
Ko je kineska senzacija, Bai Džošuan?
Bai Džošuan rođena je 16. novembra 2002. godine u provinciji Henan i ne tako davno, marta 2024, bila je 84. na svetu, ali...
Povrede su je omele da nastavi stazom kojom se brzo pela od 2023. kada je stigla i do drugog kola Vimbldona.
Propustila je veći deo minule sezone, ali je strpljivo radila na oporavku.
Tako je danas 24-godišnja Kineskinja pobedila finalistkinju Rolan Garosa iz 2021. u tri seta, i prvi ptu došla do druge runde AusOpena.
U ženskoj konkrenciji, Džošuan navodi Li Na kao veliku inspiraciju, "jer je dokazala da kineske i azijske igračice mogu da osvajaju grend slem turnire", ali u muškoj - voli Rafaela Nadala "zbog njegovog borbenog duha".
Borbeni duh, očigledno, i nju krasi.
