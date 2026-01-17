OPET USTAŠKI DERNEK U HRVATSKOJ: Tompson raspiruje mržnju uz pokliče "ajmo, ustaše" (VIDEO)
VEČERAS se u splitskoj dvorani održao novi ustaški dernek koji je predvodio ustaša Marko Perković Tompson. Uoči početka koncerta veći deo publike u dvorani skandirao je "ajmo, ustaše".
Ponovo veliki ustaški dernek u Spiltu!
Hoće li bloladeri, kada sa oduševljenjem dočekaju svog voljenog Piculu sledeće nedelje pitati zašto se ovo dešava u Hrvatskoj i da li je mržnja prema Srbima evropska vrednost? Budite sigurni da neće. Ćutaće. A mržnja prema Srbima će ostati nesankcionisana - samim tim, odobrena i podržavana.
