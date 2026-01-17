Politika

OPET USTAŠKI DERNEK U HRVATSKOJ: Tompson raspiruje mržnju uz pokliče "ajmo, ustaše" (VIDEO)

В.Н.

17. 01. 2026. u 00:15

VEČERAS se u splitskoj dvorani održao novi ustaški dernek koji je predvodio ustaša Marko Perković Tompson. Uoči početka koncerta veći deo publike u dvorani skandirao je "ajmo, ustaše".

ОПЕТ УСТАШКИ ДЕРНЕК У ХРВАТСКОЈ: Томпсон распирује мржњу уз покличе ајмо, усташе (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

 Ponovo veliki ustaški dernek u Spiltu!

Hoće li bloladeri, kada sa oduševljenjem dočekaju svog voljenog Piculu sledeće nedelje pitati zašto se ovo dešava u Hrvatskoj i da li je mržnja prema Srbima evropska vrednost? Budite sigurni da neće. Ćutaće. A mržnja prema Srbima će ostati nesankcionisana - samim tim, odobrena i podržavana.

