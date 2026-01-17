GOSPODINE PICULA, JESU LI OVO TE EVROPSKE VREDNOSTI? Jezivo ustaško divljanje u Splitu - Punom dvoranom odjekuje "za dom spremni" (VIDEO)

GOREO je sinoć Split, bar kako se Hrvati hvale na mrežama. Goreo je - i to u najgorem mogućem svetlu - od ustaštva, ponovo, po ko zna koji put.

Foto: Printscreen

Naime, sinoć se u splitskoj dvorani održao novi ustaški dernek koji je predvodio Marko Perković Tompson.

Već uoči početka koncerta veći deo publike u dvorani skandirao je "ajmo, ustaše".

Nije mnogo odmaklo, a komšije su ponovo pokazale svoje suštinsko biće - cela hala na koncertu odjekivala je ustaškim pozdravom "za dom spremni". Drali su se Hrvati uglas, ponosni na svoje ustaštvo i krvavu prošlost.

I ovoga puta, snimke sa Tompsonovog koncerta, ili pravim rečima nazvano ustaškog derneka, ponosno su objavili brojni hrvatski portali, snimci se takođe masovno dele društvenim mrežama, a na ustaštvo naših komšija u 21. veku usred Evrope, svet po dobro oprobanom receptu ćuti.

Ćuti i vajna Evropa - oni koji su uvek spremni da nama dele lekcije, oni kojima su usta uvek puta evropskih vrednosti, osim kada se radi o njihovom dvorištu. Ćuti i evroposlanik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula, zadovoljan zbog ustaškog derneka u njegovoj kući, koji je već jednom letos nakon Tompsonovog derneka u Zagrebu ocenio kako tu i ne vidi neki veliki problem - onaj Picula poznat po lekcijama koje deli Srbiji, onaj koji voli da nas uči o evropskim vrednostima, ljudskim pravima, slobodi medija, slobodnom "aktivizmu"... Onaj Picula koji za godišnjicu "Oluje" ponosno objavljuje fotografiju sa puškom u ruci.

Gde je osuda gospodo Evropljani, gde je osuda gospodine Picula za kontinuirano oživljavanje ustaštva u državi članici Evropske unije, u 21. veku? Gde je barem osuda, ako već za ništa značajnije niste sposobni. Komšije Hrvati su više nego ikada u poslednje tri decenije blizu svojih koljačkih korena, da li se namerno pravite da ih ne vidite?

Gospodine Picula, dok se bavite nama, vaš narod tone sve dublje u sopstveni mrak. Ostaje još da vas upitamo - gospodine Picula, jesu li to te evropske vrednosti koje treba da usvojimo? Ako jesu - bojimo se da ćemo vam još mnogo muka zadati.

Podsetimo, skandalozni snimci ustaškog derneka u jednom od restorana u Splitu nedavno su preplavili su internet i još jednom pokazali i dokazali da Hrvatska nije prošla proces denacifikacije i da su Hrvati zadojeni ustaštvom. Njihova omladina trideset godina kasnije, ponosito peva o najmračnijim momentima njihove istorije...

"Jasenovac i Gradiška Stara, to je kuća Maksovih mesara…"