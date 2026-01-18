VELIKA SENZACIJA NA AUSTRALIJAN OPENU: Kvalifikant počistio apsolutnog favorita

VEĆ su navijači dobili senzaciju na Australijan openu.

FOTO: Tanjug/AP

Apsolutni favorit i 22. igrač sveta Flavio Koboli poražen je 3:0 (7:6, 6:4, 6:1) od Artura Ferija.

Ništa to čudno ne bi bilo da Britanac trenutno nije 185. igrač na ATP listi, a do glavnog žreba došao je kroz kvalifikacije, a do turnira u Melburnu nastupio je još samo na prošlogodišnjem Vimbldonu u glavnom žrebu.

Koboli je odigrao vrlo loš meč koji je izgubio za samo dva sata i 10 minuta.

Malo ko je mogao da pretpostavi da Feri može ozbiljnije da zapreti 22. igraču planete, posebno posle dobre završnice prošle sezone.

Ali, usledio je neočekivan poraz već na startu prvog grend slema u sezoni.

Feri je slomio Italijana u prvom setu posle velike borbe i nakon taj-brejka u kom je rutisnki odradio posao sa 7:1.

U drugom setu je Feri imao brejk prednosto i vodio sa 3:1. Ali, Koboli je odmah uzvratio ribrejkom i to bez izgubljenog poena. Međutim, to je bilo sve pošto je Britanac na njegov servis napravio brejk loptu, dobio set i poveo sa 2:0 u meču.

Nakon toga se Koboli predao pa je Feri imao lak posao u trećem setu, napravio je dva brejka, dobio set sa 6:1 i na kraju slavio veliku pobedu.

U drugom kolu će igrati protiv Tomasa Martina Ečeverija, koji je eliminisao našeg Miomira Kecmanovića.

