KAKAV POTEZ U BUNDESLIGI: Smenjen trener ekipe koja je u vrhu tabele!

Najnovije vesti iz fudbala su iznenadile mnoge.

Foto: Profimedia

Dino Topmeler nije više trener fudbalera Ajntrahta, saopštio je danas klub iz Frankfurta.

Topmeler (45) je bio trener Ajntrahta od juna 2023. godine, a imao je ugovor sa klubom iz Frankfurta do juna 2028.

U saopštenju nemačkog kluba se navodi da je odluka doneta posle sveobuhvatne analize rezultata u ovoj sezoni.

Eintracht Frankfurt und Cheftrainer Dino Toppmöller beenden mit sofortiger Wirkung ihre Zusammenarbeit.



Die Entscheidung ist das Ergebnis einer umfassenden Analyse der zurückliegenden Wochen. Vielen Dank für Deinen Einsatz und alles Gute für Deinen weiteren Weg, Dino! 🤝#SGE pic.twitter.com/bgrlexpbVx — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 18, 2026

"Želeo sam da nastavim da radim sa ovim timom i da se suočim sa izazovima koji su pred nama. Međutim, prihvatam odluku kluba. Bez obzira na trenutnu nezadovoljavajuću situaciju, koja postoji, ponosan sam na ono što smo zajedno postigli u protekle dve i po godine. Šteta je što ne možemo da nastavimo zajedno. Hvala svima koji su verovali u mene, koji su mi pružili ovu priliku i koji su ukazali poverenje u prethodnom periodu", rekao je Topmeler, preneo je sajt kluba.

U saopštenju kluba iz Frankfurta se navodi da će ekipu do imenovanja novog šefa stručnog štaba privremeno da vode treneri mlađih selekcija Denis Šmit i Aleksandar Majer.

Ajntraht se trenutno nalazi na sedmom mestu na tabeli Bundeslige sa 27 bodova iz 18 utakmica.

Ako vas zanima sport, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“