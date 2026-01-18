Fudbal

KAKAV POTEZ U BUNDESLIGI: Smenjen trener ekipe koja je u vrhu tabele!

Новости онлине

18. 01. 2026. u 18:40

Najnovije vesti iz fudbala su iznenadile mnoge.

КАКАВ ПОТЕЗ У БУНДЕСЛИГИ: Смењен тренер екипе која је у врху табеле!

Foto: Profimedia

Dino Topmeler nije više trener fudbalera Ajntrahta, saopštio je danas klub iz Frankfurta.

Topmeler (45) je bio trener Ajntrahta od juna 2023. godine, a imao je ugovor sa klubom iz Frankfurta do juna 2028.

U saopštenju nemačkog kluba se navodi da je odluka doneta posle sveobuhvatne analize rezultata u ovoj sezoni.

"Želeo sam da nastavim da radim sa ovim timom i da se suočim sa izazovima koji su pred nama. Međutim, prihvatam odluku kluba. Bez obzira na trenutnu nezadovoljavajuću situaciju, koja postoji, ponosan sam na ono što smo zajedno postigli u protekle dve i po godine. Šteta je što ne možemo da nastavimo zajedno. Hvala svima koji su verovali u mene, koji su mi pružili ovu priliku i koji su ukazali poverenje u prethodnom periodu", rekao je Topmeler, preneo je sajt kluba.

U saopštenju kluba iz Frankfurta se navodi da će ekipu do imenovanja novog šefa stručnog štaba privremeno da vode treneri mlađih selekcija Denis Šmit i Aleksandar Majer.

Ajntraht se trenutno nalazi na sedmom mestu na tabeli Bundeslige sa 27 bodova iz 18 utakmica.

Ako vas zanima sport, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!