VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
Nedelja
15.00 Vulverhempton - Njukasl X (4.00)
21.30 Vitorija Gimaraeš - Porto 2&GG (3.65)
Ukupna kvota: 36.06
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji
18. 01. 2026. u 07:40
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
18. 01. 2026. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
18. 01. 2026. u 08:00
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
OLGA, TI SI ČUDO! Danilovićeva bila na rubu ponora, pa srušila legendarnu Venus Vilijams!
OLGA Danilović odmerila je snage sa sedmostrukom grend slem šampionkom Venus Vilijams. Amerikanka je za Australijan open dobila posebnu pozivnicu i još jednom oduševila publiku podsetivši na stare dane. (6:7 (7), 6:3, 6:4)
18. 01. 2026. u 12:15
KAKVA LUDNICA NA AUSTRALIJAN OPENU: Padanje u nesvest na terenu, a potom anonimus dobio apsolutnog favorita (FOTO/VIDEO)
MALO ko je očekivao ovakav epilog u meču 11. teniserke sveta i 112. plasirane igračice na VTA listi.
18. 01. 2026. u 10:13
