NEKO ĆE MORATI DA KAŽE "IZVINITE SRBI, NAPRAVILI SMO GREŠKU": Vučić o rušenju međunarodnog prava i poređenju KiM sa Grenlandom

PREDSEDNIK Vučić komentarisao je poređenje slučaja Kosova i Metohije sa Grenlandom.

Istakao je da ga je sramota licemerja ljudi u našoj zemlji koji kažu da nije isto KiM i Grenland.

- Pa kažu da niko na Grenlandu niko nije provodio genocid protiv domaćeg stanovništva. Pa nije ni ovde niko nije provodio genocid. Ćutite o tome kao zaliveni, jer znate da ste sve lagali i bmanjivali. Zato što znaju da će neko nekada morati da kaže "izvinite Srbi, napravili smo grešku". Da li ima povratka nečega ili nema je druga stvar. Ali oni znaju kakvu su grešku napravili priznavanjem Kosova i vođenjem celog postupka ka priznanju kosovske nezavisnosti do 2008. godine. A to što neće da priznaju, to je druga stvar. A sada da pričate o Grenlandu i narušavanju teritorijalnog integriteta, pa vi ste sa Klintonom to radili od 1999. do 2009. I nastavili da to radite, brutalno, samo uvijeno. Tramp to kaže neuvijeno, on kaže meni ovo treba, a vi ste izmišljali humanitarne katastrofe i proteranih 2 miliona ljudi preko Prokletija. Trudili ste se da nađete Lajbnicov dovoljan razlog kako biste svoje laži pretočili u ekstremno političko i vojno delovanje kako biste ostvarili svoje političke i ekonomske ciljeve - rekao je on.

Vučić kaže da je srušeno međunarodno pravo, ali je bar poštenije postavljeno - manje nas lažu nego ranije, pre 25 i 30 godina.

- Tada su izmišljali humanitarnu katastrofu, kršenja ljudskih prava, genocide. Sada više ne izmišljaju ništa, tamo ima nafte i minerala, napašće Rusija i Kina i to je to. Za jedan dan izmislite jednu rečenicu i teraj dalje. Ako me pitate jel bolje to ili ono što su nama radili, pa bolje je ovo danas. Barem je poštenije rečeno. Znate da imate posla sa razbojničkim svetom koji uzima šta i gde stigne. Ono ranije je bio potuljeni razbojnički svet, gde razbojniku ne možete reći da je razbojnik. A ranije su tražili da razbojnika zovete spasiocem, a on nosi i motku i sekiru i pištolj u ruci - dodao je Vučić.