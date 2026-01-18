POMAHNITALA LJILJANA BRALOVIĆ ZAPRETILA IZ ČAČKA: "Naprednjaci nisu ljudi, jahaćemo ih, šutirati, valjati u katran i perje..."
BLOKADERA Ljiljana Bralović zapretila je svima koji ne misle isto kao oni.
- I nije tačno da nije dovoljno da budu na robiji. Ma ima bre da ih jašemo, i da ih šutiramo! U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer je robija za ljude. Nisu oni ljudi. Mnogo veća kazna njih čeka - rekla je na blokadama u Čačku.
Podsetimo, danas su blokaderi nakon održanog protesta u Čačku, izveli "performans" tokom kojeg su gađali jajima kartonski transparent na kome je nacrtan predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
