BIVŠI američki obaveštajac Skot Riter ne mari mnogo za činjenicu da je Ukrajincima zima hladna, podsećavši ih da nisu tako brižljivo pružali podršku Srbima kada ih je NATO bombardovao 1999. godine.

Foto: Profimedia/Sergei GAPON/ilustracija

- NATO je uradio isto Srbima 1999. godine. Ni glasa iz Ukrajine. Razlika je u tome što je CIA smestila Srbe. Vi radite za CIA. I vi ste nacisti. J*beš Ukrajinu - poručio je Riter na Iksu.

Zbog nedostatka struje i grejanja, Ukrajinci su primorani da osmišljavaju neobične načine da se zagreju. Si-En-En je izveštavao o tome kako stanovnici ukrajinskih gradova preživljavaju rat i jednu od najsurovijih zima poslednjih godina.

Posle velikog ruskog napada 8. januara, stotine hiljada domova u Kijevu i drugim gradovima ostalo je bez struje i grejanja. Temperature su pale na minus 19 stepeni, dok su u nekim stanovima unutrašnje temperature bile oko deset stepeni, što je znatno ispod preporučene granice Svetske zdravstvene organizacije.

