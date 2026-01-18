NESTVARNI LUKA JOVIĆ: Srbin postigao četiri gola u pobedi AEK-a!
ŠTA uradi Luka Jović? Srbin je zasenio sve u grčkoj nestvarnom partijum u derbiju Atine između AEK-a i Panatinaikosa. "Žuti" su slavili sa 4:0.
Ovaj meč je defitivno obeležio član naše reprezentacije koji je postigao dva četiri gola i tako naterao sve da mu se poklone.
On je mrežu rivala tresao u 15, 57, 65. i 79. minutu. Tri gola je dao u drugom poluvremenu i to u razmaku od 22 minuta.
Joviću je ovo bio 11. pogodak u tamošnjem šampionatu na 16 odigranih utakmica i trenutno je drugi strelac lige. Ispred njega je samo Ajub El Kabi koji je postigao 12.
AEK posle ove pobede deli prvo mesto sa PAOK-om sa po 41 bodom. Olimpijakos je treći sa 39 i ima utkamicu manje.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SRBIJO, RADUJ SE! Vaterpolisti u drami pobedili Mađarsku za polufinale Evropskog prvenstva (FOTO)
18. 01. 2026. u 21:50 >> 20:20
RUSIJA U NEVERICI: Evo šta se upravo desilo na Australijan openu
18. 01. 2026. u 15:05
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji
BARSELONA će u nedelju uveče pokušati da nastavi savršenu seriju i dođe do 12. uzastopne pobede u svim takmičenjima kada bude gostovala Real Sosijedadu na "Anoeti" u okviru 20. kola La Lige (21.00).
18. 01. 2026. u 07:40
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu.
18. 01. 2026. u 13:25
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)