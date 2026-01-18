NESTVARNI LUKA JOVIĆ: Srbin postigao četiri gola u pobedi AEK-a!

ŠTA uradi Luka Jović? Srbin je zasenio sve u grčkoj nestvarnom partijum u derbiju Atine između AEK-a i Panatinaikosa. "Žuti" su slavili sa 4:0.

Ovaj meč je defitivno obeležio član naše reprezentacije koji je postigao dva četiri gola i tako naterao sve da mu se poklone.

On je mrežu rivala tresao u 15, 57, 65. i 79. minutu. Tri gola je dao u drugom poluvremenu i to u razmaku od 22 minuta.

Joviću je ovo bio 11. pogodak u tamošnjem šampionatu na 16 odigranih utakmica i trenutno je drugi strelac lige. Ispred njega je samo Ajub El Kabi koji je postigao 12.

AEK posle ove pobede deli prvo mesto sa PAOK-om sa po 41 bodom. Olimpijakos je treći sa 39 i ima utkamicu manje.

