"NEKA DOĐE KUĆI DA MI TO KAŽE!" Neverovatna dešavanja u Mančester junajtedu, prvotimac odgovorio na prozivke Pola Skolsa!

LEGENDE Mančester junajted Pol Skols i Niki Bat pred derbi sa Mančester sitijem kritikovali su Lisandra Martineza, a da meč nije ni počeo. Argentinac im nije ostao dužan i odgovorio je na prozivke.

FOTO: Tanjug/AP

Oni su podkastu "The good, the bad & Football" istakli da omaleni štoper nema šta da traži u duelu sa Erlingom Halandom.

- Haland bi pokupio Martineza i potrčao s njim. Bilo bi to ono, znate, kada vidite tatu kako trči posle škole, sa bebom u rukama. Tako bi izgledalo - rekao je Bat.

Skols je na te reči sarkastično dodao.

- Dao bi gol, uneo bi ga u mrežu!

Martinez je prvo odgovor dao na terenu, pošto je odigrao sjajnu partiju i u potpunosti je neutralisao Norvežanina. Čak je Pep Gvardiola u 80. minutu odlučio da ga izvede iz igre.

Argentinac je posle susreta bio upitan da prokomentariše izjave Skolsa i Bata.

- Iskreno, može da priča šta hoće. Već sam mu rekao, ako želi nešto da mi kaže, neka dođe gde želi. Kod mene kući, bilo gde, nevažno je. Poštujem kada žele da pomognu klubu, jer svi oni pričaju preko televizije. Ali kada ih sretnete, niko vam ništa ne kaže u lice - istakao je 28-godinjši defanzivac.

Zasmetale su Skolsu reči fudbalera Mančester junajteda i opet je reagovao.

- Neko je imao dobar meč, srećan sam zbog tebe... Čaj, bez šećera, molim - istakao je legendarni vezista.

Na kraju je reprezentativac "gaučosa" istakao da je mnogo važnije ono što se dešava na terenu, nego ko šta priča, kao i da mu je najveći motiv porodica.

- Nije me briga šta oni pričaju. Ljudi uvek govori šta hoće, ne mogu to da kontrolišem. Ono što mogu je da se pokažem na terenu i mislim da sam to i uradio. Moramo da budemo fokusirani na zadatke u klubu. Želimo da promenimo situaciju, mi smo jedini koji to možemo. Ti komentari mi ne znače ništa, ne motivišu me. Moj motiv je porodica, to je to - zaključio je Martinez.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“