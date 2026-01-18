Ostali sportovi

"PUBLIKA NAM DALA ENERGIJU": Uroš Stevanović se oglasio posle plasmana Srbije u polufinale Evropskog prvenstva u vaterpolu

Časlav Vuković

18. 01. 2026. u 22:15

SRBIJA se plasirala u polufinale Evropskog prvenstvo u vaterpolu. Oduševljen zbog toga bio je selektor naše reprezentacije Uroš Stevanović.

FOTO: N. Skenderija

"Delfini" su savladali Mađarsku (15:14), a on je istakao da su navijači u velikoj meri pomogli da se ostvari trijumf.

- Mislim da smo ušli sa malom dozom straha, dala nam je publika energiju da se vratimo, a prednost od tri i pet razlike je ništa. Posle smo poveli sa 13:8, možda smo se opustili ranije, ali smo na kraju zasluženo pobedili, kao oni nas na Svetskom prvenstvu - rekao je Stevanović za "RTS".

Srbiju do kraja grupne faze očekuje još utakmica sa Crnom Gorom.

- Očekuje nas još jedna utakmica sa Crnom Gorom, okrećemo se tom duelu - zaključio je Stevanović.

Podsetimo, pomenuti duel na programu je u utorak od 20.30.

