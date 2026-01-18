VUČIĆ O PLANU BLOKADERA DA SE SASTANU S PICULOM: Plenković, i Kurti i Picula podržavaju sve neprijatelje Srbije, pravili su i vojne saveze

PREDSEDNIK je, o planu blokadera da se sastanu sa Piculom, rekao da i Plenković, i Kurti i Picula podržavaju sve neprijatelje Srbije, i sada prave vojne saveze.

Foto: Printscreen

- Blokaderi se nikada od podrške Andreja Plenkovića nisu ogradili, direktne podrške hrvatske vlade izrečene u istom danu kada je to uradio Aljbin Kurti. I Kurti i Plenković i Picula su uvek podržavali sve neprijatelje Srbije i to nikada nisu krili. Pravili su i vojne saveze, sada su dodali i Tiranu uz Prištinu i Zagreb, po nalogu nekog trećeg, da bi "držali pod kontrolom ovaj region", kako oni kažu. Oni se nikada od takve podrške nisu ogradili. Ima tu i dobre dece, mladi ljudi koji veruju u nešto, pripadaju nekom pokretu, uvek to ima mnogo ludosti, lepe strasti, lepe energije, svega, ali to na kraju nije život. Oni će da sazru jednog dana i shvatiće svoje zablude i greške, i pričaće o tome javno i sve više. Kao što se to posle godinu njihovih protesta dana već događa. Mene tu više brine uticaj ovih spolja. Sada dolaze kao neki parlamentarci i to je kao neka vest. Ja ću se u Davosu sastati sa mnogo mnogo važnijim ljudima nego što su svi oni, važnijim od interesa i značaja za Srbiju. A svi pričaju o ovome. Zašto? Ne znam. Valjda svi uđete u njihov narativ. Kao što su pričali o Jovanjici godinama, pa svako na kraju pomisli da nešto tu ima. I kako ja da vam kažem da tu nema ništa, da ne znam ni gde je ni šta je, da u životu nisam video ni travu ni kokain. Ta mašinerija radi 24/7. Oni obmanjuju i lažu. Važno je da se mi pripremimo, da predočimo ljudima plan i program, a onda neka ljudi izaberu. Ako ljudi misle da je program Srbije i put u budućnost lustracija, i to vam je najvažnija tačka programa - "mi ćemo nekome da se svetimo, a taj ništa protiv nas nije uradio". Jer niko nikada od njih u zatvoru nije završio, čak ni ovi koji bi da me kolju, i to ne kao čoveka nego kao svinju - kazao je on.