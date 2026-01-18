TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

В.М.

18. 01. 2026. u 11:20

ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, fudbala i nfl-a.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Tanjug/AP

Nedelja

18.00 Pjaćenca - Grotacolina hendikep setova 1 (-2.5) (1.55)

20.00 Senegal - Maroko prolazi dalje 2 (1.63)
0.30 Čikago bers - LA rems hendikep poena 1 (6.5) (1.70)

Ukupna kvota: 4.30

