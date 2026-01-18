"BLOKADERI SU POKAZALI ŠTA JE NJIHOVA POLITIKA - NASILJE I DEHUMANIZACIJA" Dačić o napadima na Vučića: Srbiji je potrebna sloga i jedinstvo
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić osudio je najnovije napade blokadera na predsednika Srbije Aleksandra Vučića
- Danas u Čačku, kao i pre neki dan, blokaderi nisu izvodili nikakve performanse, oni su pokazali šta je njihova jedina politika, nasilje i dehumanizacija i Aleksandra Vučića i svih drugih koji su za normalnu Srbiju, kao sto su pre neko veče ledenicama gađali Anu Bekutu.
Srbiji je potrebna sloga i jedinstvo, a ne podele i sukobi. To narod odlično prepoznaje - rekao je on u svojoj objavi na društvenoj mreži Instagram.
BONUS VIDEO:
BRUKA I SRAMOTA: Blokaderi gađali ledenicama u glavu Anu Bekutu
Preporučujemo
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)