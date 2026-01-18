Politika

"BLOKADERI SU POKAZALI ŠTA JE NJIHOVA POLITIKA - NASILJE I DEHUMANIZACIJA" Dačić o napadima na Vučića: Srbiji je potrebna sloga i jedinstvo

В.Н.

18. 01. 2026. u 20:58

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić osudio je najnovije napade blokadera na predsednika Srbije Aleksandra Vučića

Foto: Printskrin/TV Pink

- Danas u Čačku, kao i pre neki dan, blokaderi nisu izvodili nikakve performanse, oni su pokazali šta je njihova jedina politika, nasilje i dehumanizacija i Aleksandra Vučića i svih drugih koji su za normalnu Srbiju, kao sto su pre neko veče ledenicama gađali Anu Bekutu.

Umesto dugo najavljivanih epohalnih programa, samo mržnja, pretnje i nasilje prema onima koji ne misle isto.
Srbiji je potrebna sloga i jedinstvo, a ne podele i sukobi. To narod odlično prepoznaje -  rekao je on u svojoj objavi na društvenoj mreži Instagram.


 

