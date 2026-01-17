ENERGETSKI KOLAČI SA MALINOM i ČOKOLADOM: Zdrav slatkiš gotov za 15 minuta
Ako se zdravo hranite, a ne želite da se odreknete slatkog, ovi energetski kolači su savršeno rešenje. Prave se bez pečenja, puni su prirodnih sastojaka i idealni su kao zdrava užina, posle treninga ili uz kafu.
Sastojci
- 150 gr sitnih zobenih pahuljica
- 5 kašika maslaca
- 4 kašike meda
- 60 ml bademovog mleka
- 50 gr mlevenih badema
- prstohvat soli
Priprema podloge:
Na laganoj vatri zagrejte maslac i med, pa dodajte bademovo mleko. Sipajte preko suvih sastojaka i dobro promešajte. Smesu rasporedite u uski, duguljasti kalup obložen papirom za pečenje i poravnajte. Stavite u frižider da se stegne dok pripremate preliv.
Preliv od malina:
- 300 gr malina
- 1 kašičica gustina
- malo vode
Priprema:
Zamrznute maline stavite da prokuvaju (po potrebi dodajte malo vode). Izgnječite ih viljuškom, pa dodajte gustin razmćen u malo vode. Kratko kuvajte uz stalno mešanje dok se ne zgusne. Prelijte preko podloge i vratite kalup u frižider.
Čokoladni preliv:
- 200 gr tamne čokolade
- 1 kašika maslaca
- 2 kašike kokossovog ulja
Priprema
Otopite sve sastojke na pari i ravnomerno prelijte preko kolača. Vratite u frižider dok se potpuno ne stegne, pa režite na prutiće.
Prijatno!
