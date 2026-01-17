Torte i kolači

ENERGETSKI KOLAČI SA MALINOM i ČOKOLADOM: Zdrav slatkiš gotov za 15 minuta

Milena Tomasevic

17. 01. 2026. u 11:30 >> 07:27

Ako se zdravo hranite, a ne želite da se odreknete slatkog, ovi energetski kolači su savršeno rešenje. Prave se bez pečenja, puni su prirodnih sastojaka i idealni su kao zdrava užina, posle treninga ili uz kafu.

ЕНЕРГЕТСКИ КОЛАЧИ СА МАЛИНОМ и ЧОКОЛАДОМ: Здрав слаткиш готов за 15 минута

FOTO: Novosti

Sastojci

Podloga:
  • 150 gr sitnih zobenih pahuljica
  • 5 kašika maslaca  
  • 4 kašike meda
  • 60 ml bademovog mleka
  • 50 gr mlevenih badema
  • prstohvat soli

Priprema podloge:
Na laganoj vatri zagrejte maslac i med, pa dodajte bademovo mleko. Sipajte preko suvih sastojaka i dobro promešajte. Smesu rasporedite u uski, duguljasti kalup obložen papirom za pečenje i poravnajte. Stavite u frižider da se stegne dok pripremate preliv.

Preliv od malina:

  • 300 gr malina
  • 1 kašičica gustina
  • malo vode

Priprema:
Zamrznute maline stavite da prokuvaju (po potrebi dodajte malo vode). Izgnječite ih viljuškom, pa dodajte gustin razmćen u malo vode. Kratko kuvajte uz stalno mešanje dok se ne zgusne. Prelijte preko podloge i vratite kalup u frižider.

Čokoladni preliv:

  • 200 gr tamne čokolade
  • 1 kašika maslaca 
  • 2 kašike kokossovog ulja

Priprema

Otopite sve sastojke na pari i ravnomerno prelijte preko kolača. Vratite u frižider dok se potpuno ne stegne, pa režite na prutiće.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Opelo se obavlja i nad grešnicima, ali nad ovim ljudima nikako

"Opelo se obavlja i nad grešnicima, ali nad ovim ljudima nikako"