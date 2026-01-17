ENERGETSKI KOLAČI SA MALINOM i ČOKOLADOM: Zdrav slatkiš gotov za 15 minuta

Ako se zdravo hranite, a ne želite da se odreknete slatkog, ovi energetski kolači su savršeno rešenje. Prave se bez pečenja, puni su prirodnih sastojaka i idealni su kao zdrava užina, posle treninga ili uz kafu.

FOTO: Novosti

Sastojci



150 gr sitnih zobenih pahuljica

5 kašika maslaca

4 kašike meda

60 ml bademovog mleka

50 gr mlevenih badema

prstohvat soli

Priprema podloge:

Na laganoj vatri zagrejte maslac i med, pa dodajte bademovo mleko. Sipajte preko suvih sastojaka i dobro promešajte. Smesu rasporedite u uski, duguljasti kalup obložen papirom za pečenje i poravnajte. Stavite u frižider da se stegne dok pripremate preliv.

Preliv od malina:

300 gr malina

1 kašičica gustina

malo vode

Priprema:

Zamrznute maline stavite da prokuvaju (po potrebi dodajte malo vode). Izgnječite ih viljuškom, pa dodajte gustin razmćen u malo vode. Kratko kuvajte uz stalno mešanje dok se ne zgusne. Prelijte preko podloge i vratite kalup u frižider.

Čokoladni preliv:

200 gr tamne čokolade

1 kašika maslaca

2 kašike kokossovog ulja

Priprema

Otopite sve sastojke na pari i ravnomerno prelijte preko kolača. Vratite u frižider dok se potpuno ne stegne, pa režite na prutiće.

Prijatno!