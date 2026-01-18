Politika

VUČIĆ O DAVOSU: Tu može da se reši mnogo važnih stvari za našu zemlju

V.N.

18. 01. 2026. u 13:51

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je predstojeće susrete u Davosu gde će učestvovati na godišnjem 56. sastanku Svetskog ekonomskog foruma (WEF).

Foto: Tanjug

Vučić dodaje da ne zna kako će izgledati sastanak u Davosu, i da će tamo biti i Tramp, i kineski potpredsednik, i drugi veliki lideri.

- To je malo mesto. Meni je ovo 12. put da idem. Svaki put sam bio. Ja sam jedan od 80 ljudi  u svetu koji je bio više od 10 puta, i uvek me zovu kao i najavljuju kao glavnog gosta sa Balkana. To je idealno zato što sa mnogim svetskim liderima možete da razgovarate, da ne obilazite ceo svet. Za to bi vam bilo potrebno 6 meseci da ih obiđete. Idealno i mesto za kratke susrete u kojima se može raspraviti o mnogim ključnim stvarima. Tu je mnogo ljudi, može da se reši mnogo važnih stvari za našu zemlju. Tolika je žurba, toliko toga moramo da uradimo, vi zaboravljate, prolaze nam dani, a mi 1. decembra predajemo ključeve Ekspa. A mi moramo do tada da završimo Odbojkaški centar na Novom Beogradu, da imaju najbolje uslove za treniranje u celom svetu, pa moramo da vidimo šta ćemo da radimo za košarkaše, rukometaše. Srećan sam što smo doveli Luisa Rodrigeza, dovodili smo najbolje i u rukometu, i u odbojci, da obradujemo narod. Dajemo nenormalne novce i Zvezdi i Partizanu. I to mora negde da da rezultat. A sve vam je to Ekspo. Odlično nam ide pruga, od aerodroma do Ekspa i centra grada, moramo da ubrzavamo, a politički problemi se samo gomilaju - rekao je predsednik.

Dodao je da očekuje da će imati 60 različitih susreta u Davosu, a veruje da će ih biti i više.

