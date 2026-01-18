MILIJARDA EVRA ZA STOLICU U BORDU! Rama se hvali pozivom - Ne obelodanjuje kako će da plati stolicu u Trampovom Odboru za mir

AMERIČKI predsednik Donald Tramp planira da osnuje odbor za mir i želi da zemlje plate milijardu dolara da bi ostale u tom odboru, objavio je Blumberg!

Prema Trampovom nacrtu, trogodišnji mandat članstva neće se primenjivati na države članice koje uplate više od milijardu dolara odboru za mir u prvoj godini od stupanja povelje na snagu.

Pozivom za članstvo u odboru brže-bolje pohvalio se albanski premijer Edi Rama.

Rama je tako sinoć saopštio da je ličnim pozivom predsednika SAD Donalda Trampa izabran da predstavlja Albaniju u Odboru za mir, međunarodnoj organizaciji formiranoj za obnovu Gaze, ističući da ovaj poziv potvrđuje rast ugleda Albanije na globalnoj diplomatskoj sceni. Ono što je, pak, prećutao, jeste da za članstvo u Trampovoj novotariji mora da iskešira milijardu evra!

„Velika mi je čast zbog ličnog poziva predsednika Trampa da predstavljam Albaniju u Odboru za mir, novoj međunarodnoj organizaciji koju je on osmislio... Ne mogu biti ponosniji na Albaniju!", istakao je Rama, nikako ne spominjući vrtoglavu cifru koju mora da plati za ovo "počasno" članstvo.

Jasno se nameće pitanje - da li Rama daje milijardu za članstvo u Trampovom bordu možda uplašen zbog narko-istrage kojoj bi mogao da bude podvrgnut? Podsetimo da analize različitih nezavisnih istražitelja, kako je nedavno pisao i Dojče vele, pokazuju da je Albanija za vreme Ramine vladavine postala narko-država, što je praćeno i usponom organizovanog kriminala u ovoj zemlji.

Podsetimo, Tramp je pozvao veliki broj svetskih lidera, uključujući argentinskog predsednika Havijera Mileja i kanadskog premijera Marka Karnija, da budu deo Odbora za mir za Gazu, koji bi bio formiran pod širim okriljem njegovog novog odbora za mir. Nekoliko evropskih zemalja pozvano je da se pridruži odboru za mir, rekli su neimenovani izvori za Blumberg.