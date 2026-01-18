Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

18. 01. 2026. u 11:40

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Globusa.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Tри предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

FOTO: Tanjug/AP/Mosa'ab Elshamy

Nedelja

18.00 Torino - Roma X (3.20)

18.30 Selta Vigo - Rajo Valjekano X (3.35)
20.00 Sengal - Maroko X (2.90)

Ukupna kvota: 31.09

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UZNEMIRENI SMO, LJUDI SE PLAŠE Ispovesti ljudi sa Grenlanda: Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara
Svet

0 0

"UZNEMIRENI SMO, LjUDI SE PLAŠE" Ispovesti ljudi sa Grenlanda: "Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara"

KADA je američki predsednik Donald Tramp prvi put izjavio da namerava da uzme Grenland, ljudi koji žive na najvećem ostrvu na svetu su se smejali ili su ga ignorisali. Nekoliko godina kasnije, strah je zamenio smeh, posebno kada su Tramp i njegovi saradnici saopštili da se aktivno razmatra ponuda za kupovinu teritorije koja vekovima pripada Danskoj, pa čak i da, ako je potrebno, ostrvo preuzmu silom.

18. 01. 2026. u 07:34

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BIVŠA SFRJ ZEMLJA ŠALJE VOJNIKE NA GRENLAND? Oficiri spremni za polazak, njihov broj simboličan - čeka se odobrenje vlade

BIVŠA SFRJ ZEMLjA ŠALjE VOJNIKE NA GRENLAND? Oficiri spremni za polazak, njihov broj simboličan - čeka se odobrenje vlade