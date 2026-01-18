BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Globusa.
Nedelja
18.00 Torino - Roma X (3.20)
20.00 Sengal - Maroko X (2.90)
Ukupna kvota: 31.09
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera
18. 01. 2026. u 10:00
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji
18. 01. 2026. u 07:40
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
18. 01. 2026. u 07:00
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
OLGA, TI SI ČUDO! Danilovićeva bila na rubu ponora, pa srušila legendarnu Venus Vilijams!
OLGA Danilović odmerila je snage sa sedmostrukom grend slem šampionkom Venus Vilijams. Amerikanka je za Australijan open dobila posebnu pozivnicu i još jednom oduševila publiku podsetivši na stare dane. (6:7 (7), 6:3, 6:4)
18. 01. 2026. u 12:15
KAKVA LUDNICA NA AUSTRALIJAN OPENU: Padanje u nesvest na terenu, a potom anonimus dobio apsolutnog favorita (FOTO/VIDEO)
MALO ko je očekivao ovakav epilog u meču 11. teniserke sveta i 112. plasirane igračice na VTA listi.
18. 01. 2026. u 10:13
Komentari (0)