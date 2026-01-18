OLGA, TI SI ČUDO! Danilovićeva bila na rubu ponora, pa srušila legendarnu Venus Vilijams!

Tenis

Александар Илић
Aleksandar Ilić

18. 01. 2026. u 12:15

OLGA Danilović odmerila je snage sa sedmostrukom grend slem šampionkom Venus Vilijams. Amerikanka je za Australijan open dobila posebnu pozivnicu i još jednom oduševila publiku podsetivši na stare dane. (6:7 (7), 6:3, 6:4)

FOTO: Tanjug/AP

Velikim ovacijama dočekali su navijači na Džon Kejn Areni dočekali povratnicu, sedmostruku grend slem šampionku Venus Vilijams. Ta podrška Amerikanki kao da je unela na startu nervozu kod Olge Danilović.

Zadrhtala je ruka, te je 576. teniserka sveta odmah na startu napravila brejk. Trgla se 56. igračica planete odmah, vratila je servis u narednom gemu, a onda je usledila velika i ljuta borba na terenu. 

U desetom gemu Danilovićeva je uspela da spasi set loptu protiv 45. godišnje Amerikanke, a potom sačuva servis. 

Preživela je naša teniserka i na kraju uvela set u taj-vrejk, a tu je iskustvo Venus Vilijams došlo do izražaja.

Dobro je Olga počela u taj-brejku. Oduzela amerikanki servis i povela 2:0, a nakon toga usledila su četiri vezana poena Vilijams, koja je nakon toga došla je do četiri set lopte. Dve je spasla Srpkinja, ne i treću - 5:7 nakon taj-brejka. 

Furiozno je Olga počela drugi set, dobila prvi gem nulom, a onda napravila brejk protiv rivalke, potom ga potvrdila za 3:0.

Došla je u nastavku do izražaja Olgina mladost i svežina, te je Srpkinja bez mnogo problema drugi set dobila 6:3.

Nakon gotovo pa savršenog drugog, u trećem setu Danilovićeva je neobjšanjivo stala, a Amerikanka je brzo došla do prednosti 0:4. Kada je delovalo da je sve gotovo uspela je da se vrati Olga, oduzela je dva servisa rivalki i pokazala na delu "srpski inat" - 4:4. 

Foto: ФОТО: Танјуг/АП

Sa ukupno šest vezanih gemova Srpkinja je uspela ono što je nakon 0:4 delovalo neverovatno, uspela je da sa terena isprati vremešnu tenisku legendu i pokaže da za nju najbolje tek dolazi, Danilović - Vilijams nakon velike borbe 6:4 u trećem setu. 

