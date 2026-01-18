OLGA, TI SI ČUDO! Danilovićeva bila na rubu ponora, pa srušila legendarnu Venus Vilijams!
OLGA Danilović odmerila je snage sa sedmostrukom grend slem šampionkom Venus Vilijams. Amerikanka je za Australijan open dobila posebnu pozivnicu i još jednom oduševila publiku podsetivši na stare dane. (6:7 (7), 6:3, 6:4)
Velikim ovacijama dočekali su navijači na Džon Kejn Areni dočekali povratnicu, sedmostruku grend slem šampionku Venus Vilijams. Ta podrška Amerikanki kao da je unela na startu nervozu kod Olge Danilović.
Zadrhtala je ruka, te je 576. teniserka sveta odmah na startu napravila brejk. Trgla se 56. igračica planete odmah, vratila je servis u narednom gemu, a onda je usledila velika i ljuta borba na terenu.
U desetom gemu Danilovićeva je uspela da spasi set loptu protiv 45. godišnje Amerikanke, a potom sačuva servis.
Preživela je naša teniserka i na kraju uvela set u taj-vrejk, a tu je iskustvo Venus Vilijams došlo do izražaja.
Dobro je Olga počela u taj-brejku. Oduzela amerikanki servis i povela 2:0, a nakon toga usledila su četiri vezana poena Vilijams, koja je nakon toga došla je do četiri set lopte. Dve je spasla Srpkinja, ne i treću - 5:7 nakon taj-brejka.
Furiozno je Olga počela drugi set, dobila prvi gem nulom, a onda napravila brejk protiv rivalke, potom ga potvrdila za 3:0.
Došla je u nastavku do izražaja Olgina mladost i svežina, te je Srpkinja bez mnogo problema drugi set dobila 6:3.
Nakon gotovo pa savršenog drugog, u trećem setu Danilovićeva je neobjšanjivo stala, a Amerikanka je brzo došla do prednosti 0:4. Kada je delovalo da je sve gotovo uspela je da se vrati Olga, oduzela je dva servisa rivalki i pokazala na delu "srpski inat" - 4:4.
Sa ukupno šest vezanih gemova Srpkinja je uspela ono što je nakon 0:4 delovalo neverovatno, uspela je da sa terena isprati vremešnu tenisku legendu i pokaže da za nju najbolje tek dolazi, Danilović - Vilijams nakon velike borbe 6:4 u trećem setu.
Preporučujemo
NIKOLA JOKIĆ GLEDAO U ČUDU: Neverovatni Denver nastavlja da "melje" (VIDEO)
18. 01. 2026. u 08:11
VELIKA SENZACIJA NA AUSTRALIJAN OPENU: Kvalifikant počistio favorita
18. 01. 2026. u 08:19
JAGO NAPUŠTA ZVEZDU? Posle ponoći morao da se objašnjava zbog misteriozne poruke
18. 01. 2026. u 08:42
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji
BARSELONA će u nedelju uveče pokušati da nastavi savršenu seriju i dođe do 12. uzastopne pobede u svim takmičenjima kada bude gostovala Real Sosijedadu na "Anoeti" u okviru 20. kola La Lige (21.00).
18. 01. 2026. u 07:40
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)