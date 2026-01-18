SPORTSKA BOMBA IZ ŠPANIJE: Predsednik Reala Florentino Perez pomogao Laporti da preuzme Barselonu!

Najnovije vesti iz fudbala prilično su šokantne.

Jedno od najvećih rivalstava u sportskoj istoriji krilo je do danas tajnu koja je za španske navijače svojevrsno "svetogrđe", ali svakako će promeniti pogled na odnosae između Real Madrida i Barselone.

Naime, prema izveštaju "Konfidensijala", Florentino Perez, predsednik Reala, odigrao je ključnu ulogu u tome da Đoan Laporta uopšte postane predsednik katalonskog giganta!

Priča počinje u proleće 2021. godine, kada je Laporta ubedljivo pobedio na Barsinim predsedničkim izborima. Međutim, pobeda je bila samo početak noćne more. Španski zakon zahtevao je da novi prvi čovek kluba lično garantuje finansijsku stabilnost jemstvom koje premašuje 124,6 miliona evra - što je za pojedinca prilično velik iznos da se obezbedi "preko noći", posebno kada je sam klub bio maltene nesposoban da bilo šta plati, zbog ogromnih finansijskih poteškoća u kojima je Barsa tada bila.

Tradicionalni bankarski partneri slavnog kluba odbili su da pruže podršku. Finansijski izveštaji Barselone bili su, prosto, katastrofalni, sa ogromnim gubicima i tzv. "negativnim kapitalom" koji je premašivao 500 miliona evra. Bez pronalska hitnog rešenja, rezultati pomenutih klupskih izbora bili bi poništeni.

E, upravo u tom trenutku ova priča dobija neočekivan obrt.

Prema "Konfidensijalu", Florentino Perez tiho je ponudio pomoć Laporti.

Intervencija predsednika Reala nije došla kroz nekakve javne izjave podrške ili već kroz takozvani institucionalni uticaj.



Kako navode izvori bliski situaciji, predsednik Reala pozvao je Laportu i ponudio da pokuša da ubedi jednu veliku banku da preuzme rizik. Perezova kompanija istorijski je veliki klijent te banke, i... dugogodišnje poslovne veze otvorile su vrata koja su prethodno bila zatvorena za Laportu.

Međutim, unutar same banke postojao je značajan otpor da se prihvati ovaj rizik - jer je trebalo da se pruže garacije za klub koji je maltene bio u bankrotu.

A opet, nakon internih debata i "spoljnih pritisaka", odluka je doneta: banka je odobrila jemstvo. Tako je Laporta inaugurisan i to neposredno pre isteka zakonskog roka, a morao je na tome da radi do kasno u noć sa notarskom kancelarijom. Bez te odluke, njegovo predsedavanje bi se završilo pre nego što je i počelo...

Posledice su bile brojne. A i ironije, ako ćemo pošteno.

Danas, skoro pet godina kasnije, Barselona je ponovo postala konkurentna, osvaja domaće trofeje i redovno pobeđuje upravo - Real. Perez je postao meta kritika u Madridu, optužen da je indirektno omogućio oporavak najvećeg rivala.

Uz sve to, 2022. su pravne reforme ukinule obavezu predsednika klubova da lično garantuju finansijske izveštaje - što je bila promena koja je zaštitila Laportu od ozbiljnih ličnih posledica, a pritom je i sam Perez podržao tu reformu.

Izvori iz Barselone, pomenute banke i Real Madrida odbili su da komentarišu ove informacije pomenutog lista. A i ... kako će?

Ništa od svega ovoga ne odgovara javnoj slici ljutog, decenijskog, nepomirljivog rivalstva. Ipak, fudbalske strukture moći retko su vođene samo emocijama. Strateški savezi, zajednički interesi i uzajamna pogodnost često koegzistiraju sa javnim neprijateljstvom, ma koliko to navijačima bilo strano.

