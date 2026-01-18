"ZASLUŽILI SU DA IM AMERIKANCI OTMU KOLONIJU" Šešelj otkrio šta Tramp radi i koju poruku bi poslao Danskoj

DANSKA nema nikakvu prirodnu vezu sa Grenlandom, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

- Danci su tamo kolonijalna sila. Amerikanci hoće da preotmu koloniju. Oni su nemoralni koji do sada drže koloniju, a i ovi su nemoralni što im otimaju koliniju. Koji su nemoralniji? Šta nas briga! Iz inata bih im rekao da su zaslužili da im se otme kolonija - kazao je Šešelj.

Kaže da Amerikanci sada prave svoj zabran i da je njihov osnovni zabran cela Amerika.

- Grenland teritorijalno pripada Americi, vrlo blizu Kanade, a mnogo daleko od Danske i Evrope. Ja mislim da oni to pokušavaju da obezbede kao potpuno njihovo i zato žele da disciplinuju Meksiko, Panamu i Kubu. Kuba je tvrd orah. Donald Tramp radi za sebe, za svoju istorijsku ulogu i za Ameriku. Ako Amerika prisvoji bogatstvo u Venecueli na velikom je dobitku - kazao je Šešelj za Informer TV.