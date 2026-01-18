Politika

"ZASLUŽILI SU DA IM AMERIKANCI OTMU KOLONIJU" Šešelj otkrio šta Tramp radi i koju poruku bi poslao Danskoj

Novosti online

18. 01. 2026. u 21:00

DANSKA nema nikakvu prirodnu vezu sa Grenlandom, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

ЗАСЛУЖИЛИ СУ ДА ИМ АМЕРИКАНЦИ ОТМУ КОЛОНИЈУ Шешељ открио шта Трамп ради и коју поруку би послао Данској

Foto: Profimedia/Michele Ursi/TV Pink printskrin/ilustracija

- Danci su tamo kolonijalna sila. Amerikanci hoće da preotmu koloniju. Oni su nemoralni koji do sada drže koloniju, a i ovi su nemoralni što im otimaju koliniju. Koji su nemoralniji? Šta nas briga! Iz inata bih im rekao da su zaslužili da im se otme kolonija - kazao je Šešelj.

Kaže da Amerikanci sada prave svoj zabran i da je njihov osnovni zabran cela Amerika.

- Grenland teritorijalno pripada Americi, vrlo blizu Kanade, a mnogo daleko od Danske i Evrope. Ja mislim da oni to pokušavaju da obezbede kao potpuno njihovo i zato žele da disciplinuju Meksiko, Panamu i Kubu. Kuba je tvrd orah. Donald Tramp radi za sebe, za svoju istorijsku ulogu i za Ameriku. Ako Amerika prisvoji bogatstvo u Venecueli na velikom je dobitku - kazao je Šešelj za Informer TV.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!