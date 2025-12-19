Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

19. 12. 2025. u 08:27

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila veoma zanimljiv trebl.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

Foto Profimedia

Petak

16.00 Petrodžet - Ismaili 1 (1,87)

17.00 Konstantin - Paradu 1 (1,67)
19.00 El Masri  - ZED 1 (1,59)

Ukupna kvota: 4,96

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KOLIKO OVE GODINE KOŠTA SLAVSKA TRPEZA? Ovo su cene ribe pred Svetog Nikolu

KOLIKO OVE GODINE KOŠTA SLAVSKA TRPEZA? Ovo su cene ribe pred Svetog Nikolu