U UTORAK SMO SE "BRZO" NAPLATILI: Evo novih predloga za goleade u prvom poluvremenu

17. 12. 2025. u 07:45

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

У УТОРАК СМО СЕ БРЗО НАПЛАТИЛИ: Ево нових предлога за голеаде у првом полувремену

Foto: Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih tipova:

Sreda

14.00 Kuala Lumpur siti - Johor DT |2+ (1,80)

21.00 Volfsburg (Ž) - Čelsi (Ž) |2+ (2,15)

Ukupna kvota: 3,78 

