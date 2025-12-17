U UTORAK SMO SE "BRZO" NAPLATILI: Evo novih predloga za goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih tipova:
Sreda
14.00 Kuala Lumpur siti - Johor DT |2+ (1,80)
Ukupna kvota: 3,78
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
