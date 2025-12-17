U UTORAK SMO SE "BRZO" NAPLATILI: Evo novih predloga za goleade u prvom poluvremenu

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević pozvao je danas Srbe sa prostora AP Kosovo i Metohija da iskoriste svoje biračko pravo na vanrednim parlamentarnim izborima na KiM, zakazanim za 28. decembar, i da glasaju za Srpsku listu koja, kako je istakao, najbolje artikuliše političke interese srpskog naroda na KiM.