Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

11. 12. 2025. u 12:34

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

ВРЕДИ ПОКУШАТИ: Тикет са ВЕЛИКОМ квотом и још већим ДОБИТКОМ!

Profimedia

ČETVRTAK

18.45 Dinamo Z. - Betis 1 (3,65)

18.45 Utreht - Notingem F. 1 (4,75)
18.45 Brejdablik - Šamrok 2 (3,40)

Ukupna kvota: 58,94

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 2

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom

TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom