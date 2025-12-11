Tip fudbal

TIP PREDLAŽE LIGU EVROPE: Golovi na sve strane, dominacija Štutgarta...

Тип редакција

11. 12. 2025. u 12:00

SPREMILI smo vam tiketi napravljen isključivo od mečeva Lige Evrope koji su na programu ovog četvrtka.

ТИП ПРЕДЛАЖЕ ЛИГУ ЕВРОПЕ: Голови на све стране, доминација Штутгарта...

Foto: Profimedia

Liga Evrope

18.45 Dinamo Zagreb - Betis X2&0-3 (1,83)

18.45 Ferencvaroš - Rendžers GG (1,75)
18.45 Mitjiland - Genk D 1-2 (1,70)
18.45 Šturm Grac - Crvena zvezda GG (1,53)
18.45 Štutgart - Makabi Tel Aviv 1&3-6 (1,75)
21.00 Bran - Fenerbahče |1-3&||1-3 (1,85)
21.00 Frajburg - Salcburg |1-3&||1-3 (1,85)
21.00 Porto - Malme 1&3-6 (1,85)

Ukupna kvota: 101,08

