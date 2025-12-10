Tip fudbal

TIP PREDLAŽE LIGU ŠAMPIONA: Viljareal napadački kod kuće, Dortmund sve bliži osmini finala...

Тип редакција

10. 12. 2025. u 12:30

SPREMILI smo vam tiketi napravljen isključivo od mečeva Lige šampiona koji su na programu ove srede.

ТИП ПРЕДЛАЖЕ ЛИГУ ШАМПИОНА: Виљареал нападачки код куће, Дортмунд све ближи осмини финала...

Foto AP

Sreda

18.45 Viljareal - Kopenhagen D 2-4 (1,60)

21.00 Atletik Bilbao - PSŽ X2&2+ (1,45)
21.00 Bajer Leverkuzen - Njukasl X2&GG (2,05)
21.00 Benfika - Napoli |XvX (1,67)
21.00 Real Madrid - Mančester siti 2 (2,30)
21.00 Borusija Dortmund - Bode glimt 1&2-6 (1,82)

Ukupna kvota: 33,25

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA: Snaga zajedništva i solidarnosti

MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA: Snaga zajedništva i solidarnosti