TIP PREDLAŽE LIGU ŠAMPIONA: Barsa sve bliža top 8, Totenhem hvata zalet...
SPREMILI smo vam tiketi napravljen isključivo od mečeva Lige šampiona koji su na programu ovog utorka.
Utorak
18.45 Bajern Minhen - Sporting 1&3-6 (1,80)
21.00 Barselona - Ajntraht Frankfurt 1&4+ (1,65)
21.00 Inter Milan - Liverpul 1 (2,05)
21.00 PSV - Atletiko Madrid GG (1,50)
21.00 Rojal union Sen Žiloaz - Marselj 2 (2,35)
21.00 Totenhem - Slavija Prag 1&|1-3&||1-3 (2,75)
Ukupna kvota: 130,38
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JUČE SU NAŠI PREDLOZI DOŠLI: "Tip" - tiket za utorak
09. 12. 2025. u 06:45
PROŠAO JE I "GG" TIKET: Evo današnjih predloga za igru "Oba tima daju gol"
09. 12. 2025. u 07:16
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
09. 12. 2025. u 07:45
HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)
Dok Hrvatska još priča o tamošnjem derbiju, u kome su se sastali Dinamo Zagreb i Hajduk Split, kao nova tema tamošnjoj javnosti nametnula se - vest iz Srbije.
09. 12. 2025. u 20:50
Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)
Kapiten hrvatske fudbalske reprezentacije, Luka Modrić, ima troje dece, a ćerka sada toliko lični na njega, da se navijači širom sveta sada šale - da više liči na Luku nego on na samog sebe.
09. 12. 2025. u 19:35
TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne
Otkako je počeo rat u Ukrajini, najnovije vesti vezane za Rusiju, a da nisu sa samog ratišta, ili, kako to Ruska Federacija zove "prostora na kome se odvija Specijalna vojna operacija", uglavnom su Ruse nervirale zbog sankcija, ali poslednje su - prilično neverovatne.
09. 12. 2025. u 13:36
Komentari (0)