TIP PREDLAŽE LIGU ŠAMPIONA: Barsa sve bliža top 8, Totenhem hvata zalet...

09. 12. 2025. u 12:30

SPREMILI smo vam tiketi napravljen isključivo od mečeva Lige šampiona koji su na programu ovog utorka.

Utorak

18.45 Bajern Minhen - Sporting 1&3-6 (1,80)

21.00 Atalanta - Čelsi 2 (2,25)
21.00 Barselona - Ajntraht Frankfurt 1&4+ (1,65)
21.00 Inter Milan - Liverpul 1 (2,05)
21.00 PSV - Atletiko Madrid GG (1,50)
21.00 Rojal union Sen Žiloaz - Marselj 2 (2,35)
21.00 Totenhem - Slavija Prag 1&|1-3&||1-3 (2,75)

Ukupna kvota: 130,38

