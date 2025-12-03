TIP IZDVAJA ZA SREDU: Inter "potapa" Veneciju
* Bilbao već dugo nije na svom nivou
NAŠ PREDLOG
18.00: Frajburg - Darmštat 1 (1.60)
19.00: Borac Čačak - Jedinstov Ub GG&3+ (1.90)
19.00: BILBAO - REAL MADRID 2 (1.75)
20.00: Talavera - Malaga 2 (2.00)
20.30: Barnli - Kristal Palas 2-3 (2.10)
20.30: Brajton - Aston Vila 3+ (1.75)
20.30: St. Žiloaz - Varegem 3+ (1.55)
21.00: INTER - VENECIJA 1&3+ (1.65)
21.15: Lids - Čelsi 2 (1.90)
