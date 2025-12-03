Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA SREDU: Inter "potapa" Veneciju

Žarko Urošević

03. 12. 2025. u 11:40

* Bilbao već dugo nije na svom nivou

FOTO: Tanjug/AP

NAŠ PREDLOG

18.00: Frajburg - Darmštat  1  (1.60)

19.00: Borac Čačak - Jedinstov Ub  GG&3+  (1.90)

19.00: BILBAO - REAL MADRID  2  (1.75)

20.00: Talavera - Malaga  2   (2.00)

20.30: Barnli - Kristal Palas  2-3  (2.10)

20.30: Brajton - Aston Vila  3+  (1.75)

20.30: St. Žiloaz - Varegem  3+  (1.55)

21.00: INTER - VENECIJA  1&3+  (1.65)

21.15: Lids - Čelsi  2  (1.90)

