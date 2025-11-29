Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

29. 11. 2025. u 08:20

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Ata images

3+ TIKET ZA SUBOTU

17.00 Monako - PSŽ UG 3+ (1,42)

18.30 Bajer Leverkuzen - Borusija Dortmund UG 3+ (1,58)
18.30 Partizan - Javor UG 3+ (1,47)
21.00 Atletiko Madrid - Real Ovijedo UG 3+ (1,70)

 Ukupna kvota: 5,61

 

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPOVEDIO SE JAVNO Hrvatski pop na Palama stupio u vezu sa VERENOM muslimankom Amirom: Želja za detetom me obuzimala
Panorama

0 0

ISPOVEDIO SE JAVNO Hrvatski pop na Palama stupio u vezu sa VERENOM muslimankom Amirom: "Želja za detetom me obuzimala"

LjUBAVNE priče često nastaju na najneočekivanijim mestima, ali retko koja ima dovoljno snage da potpuno preokrene nečiji život. Upravo to se dogodilo hrvatskom katoličkom svešteniku Jakovu Čabraji, čoveku koji je godinama živeo posvećen svešteničkom pozivu, sve dok jedan susret nije u njemu probudio osećanja za koja nije znao da postoje.

28. 11. 2025. u 13:46

KO JE JERMAK? Biografija desne ruke Zelenskog: Psovao Putinovog čoveka, Tramp ga ne miriše - kriv za klanicu u Bahmutu i hiljade mrtvih
Svet

0 0

KO JE JERMAK? Biografija desne ruke Zelenskog: Psovao Putinovog čoveka, Tramp ga ne miriše - kriv za "klanicu u Bahmutu" i hiljade mrtvih

DOK je predsednik Volodimir Zelenski "lice rata" u Ukrajini, njegov donedavni šef kabineta Andrej Jermak sve više je bio u centru pažnje kao najmoćniji čovek Kijeva. Nekadašnji filmski producent, a do danas glavni politički operativac, Jermak je postao i predmet sve žešćih kritika, koje ga vide kao simbol rastućeg autoritarizma.

28. 11. 2025. u 18:23

SRBIJA JE SVETSKO ČUDO! Orlovi u borbi za Mundobasket od -23 do trijumfa na debiju Dušana Alimpijevića!
Košarka

0 11

SRBIJA JE SVETSKO ČUDO! "Orlovi" u borbi za Mundobasket od -23 do trijumfa na debiju Dušana Alimpijevića!

Košarkaška reprezentacija Srbije je na neverovatan način započela kvalifikacije za Mundobasket: Švajcarska je usred Beograda vodila sa 23 razlike na debiju novog selektora "orlova", Dušana Alimpijevića, ali su onda Srbi napravili čudesan preokret i pobedili - konačan rezultat glasio je 90:86. Naredni meč u borbi za Svetsko prvenstvo naši košarkaši igraju u nedelju u Sarajevu, gde će od 20 časova gostovati selekciji Bosne i Hercegovine.

27. 11. 2025. u 21:14 >> 21:14

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)

EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)