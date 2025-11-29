3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SUBOTU
17.00 Monako - PSŽ UG 3+ (1,42)
18.30 Partizan - Javor UG 3+ (1,47)
21.00 Atletiko Madrid - Real Ovijedo UG 3+ (1,70)
Ukupna kvota: 5,61
KAKVA ZVEZDA? SILNA! Crveno-beli sa igračem manje dobili FCSB u Ligi Evrope
FUDBALERI Crvene zvezde dočekali su FCSB iz Rumunije u petom kolu Lige Evrope. Slavio je domaćin 1:0 (0:0)
27. 11. 2025. u 22:50 >> 21:04
SRBIJA JE SVETSKO ČUDO! "Orlovi" u borbi za Mundobasket od -23 do trijumfa na debiju Dušana Alimpijevića!
Košarkaška reprezentacija Srbije je na neverovatan način započela kvalifikacije za Mundobasket: Švajcarska je usred Beograda vodila sa 23 razlike na debiju novog selektora "orlova", Dušana Alimpijevića, ali su onda Srbi napravili čudesan preokret i pobedili - konačan rezultat glasio je 90:86. Naredni meč u borbi za Svetsko prvenstvo naši košarkaši igraju u nedelju u Sarajevu, gde će od 20 časova gostovati selekciji Bosne i Hercegovine.
27. 11. 2025. u 21:14 >> 21:14
UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Kadetski košarkaški reprezentativac poginuo - ubio ga obruč posle zakucavanja (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta košarke su tragične.
27. 11. 2025. u 17:00
