Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

В.М.

20. 11. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Četvrtak

18.45 Tvente (Ž) - Atletiko Madrid (Ž) D 1-2 (1,60)

21.00 Piterboro - Stokport kaunti GG (1,65)
21.00 Čelsi (Ž) - Barselona (Ž) X2&|1+||1+ (1,57)

Ukupna kvota: 4,14

Ponuda je ponovo dosta slaba, ali izvukli smo vam nekoliko dobrih parova koji daju pristojnu ukupnu kvotu.

