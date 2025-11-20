NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Četvrtak
18.45 Tvente (Ž) - Atletiko Madrid (Ž) D 1-2 (1,60)
21.00 Čelsi (Ž) - Barselona (Ž) X2&|1+||1+ (1,57)
Ukupna kvota: 4,14
Ponuda je ponovo dosta slaba, ali izvukli smo vam nekoliko dobrih parova koji daju pristojnu ukupnu kvotu.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
