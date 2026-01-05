"RAZUMEM NACIONALNE INTERESE AMERIKE" Vučić: Ali, mi smo mala zemlja koja mora da se drži poštovanja međunarodnog prava.
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan jer su sve penzije isplaćene, a penzioneri mogu da nadoknade deo troškova od Božića i Nove godine.
- Baš sam srećan, nastavićemo da povećavamo penzije - rekao je Vučić.
Na pitanje plaši li se reakcija s obzirom da je jedini u regionu koji je ukazao na nepoštovanje međunarodnog prava, Vučić odgovara:
- Uvek sam govorio istinu, trudio se da zaštitim interese naše zemlje. Srbi su slobodarski narod. Srpska država je postojala i ima značajnije istorijske korene i tradiciju nego i mnogo veći narodi u Evropi. I u skladu sa tim, kao predsednik zemlje meni najlepše na svetu, sam se i ponašao. Rekao sam istinu, pri tome ja izuzetno poštujem predsednika Trampa i SAD. Razumem njihove nacionalne interese, ali mi smo mala zmelja koja mora da se drži poštovanja međunarodnog prava. Nemamo drugu opciju - naglasio je Vučić
