Politika

"RAZUMEM NACIONALNE INTERESE AMERIKE" Vučić: Ali, mi smo mala zemlja koja mora da se drži poštovanja međunarodnog prava.

P. Đurđević

05. 01. 2026. u 14:29

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan jer su sve penzije isplaćene, a penzioneri mogu da nadoknade deo troškova od Božića i Nove godine.

РАЗУМЕМ НАЦИОНАЛНЕ ИНТЕРЕСЕ АМЕРИКЕ Вучић: Али, ми смо мала земља која мора да се држи поштовања међународног права.

Foto: Printscreen/Tanjug

- Baš sam srećan, nastavićemo da povećavamo penzije - rekao je Vučić.

Na pitanje plaši li se reakcija s obzirom da je jedini u regionu koji je ukazao na nepoštovanje međunarodnog prava, Vučić odgovara:

- Uvek sam govorio istinu, trudio se da zaštitim interese naše zemlje. Srbi su slobodarski narod. Srpska država je postojala i ima značajnije istorijske korene i tradiciju nego i mnogo veći narodi u Evropi. I u skladu sa tim, kao predsednik zemlje meni najlepše na svetu, sam se i ponašao. Rekao sam istinu, pri tome ja izuzetno poštujem predsednika Trampa i SAD. Razumem njihove nacionalne interese, ali mi smo mala zmelja koja mora da se drži poštovanja međunarodnog prava. Nemamo drugu opciju - naglasio je Vučić

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 21

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VLADIMIR PUTIN JE PRESREĆAN: Ovo je velika, zajednička pobeda!

VLADIMIR PUTIN JE PRESREĆAN: "Ovo je velika, zajednička pobeda!"