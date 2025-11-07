Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

07. 11. 2025. u 08:15

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto: Profimedia

3+ TIKET ZA PETAK

11.30 Zlin U19 - Karvina U19 UG 3+ (1,37)

13.00 Kristal palas U21 - Stouk U21 UG 3+ (1,33)
17.00 Al Salt - Al Hašemeja UG 3+ (2,07)
19.30 Beveren U21 - RAAL La Luvjer UG 3+ (1,48)

 Ukupna kvota: 5,58

 

