3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA PETAK
11.30 Zlin U19 - Karvina U19 UG 3+ (1,37)
17.00 Al Salt - Al Hašemeja UG 3+ (2,07)
19.30 Beveren U21 - RAAL La Luvjer UG 3+ (1,48)
Ukupna kvota: 5,58
