TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Botošani ne greši

Žarko Urošević

27. 10. 2025. u 09:57

* Ahmat gazda u Groznom * Fener se časti bodovima na terenu Gaziantepa

NAŠ PREDLOG

16.30: CSKA Sofija - Ludogorec  0-2  (1.70)

16.30: Rijeka - Osijek  GG  (1.75)

17.30: AHMAT - SOČI 1   (1.60)

18.00: Omonija - Pafos  0-2  (1.85)

18.00: GAZIANTEP - FENERBAHČE  2 (1.65)

18.00: Zrinjski - Borac BL  2-3  (2.10)

19.00: Odenze - Brondbi  2  (1.90)

19.00: BOTOŠANI - HERMANŠTAT  1   (2.00)

19.00: Radomjak - Visla Plock  0-2  (1.80)

21.00: Betis - Atl. Madrid  GG  (1.65)

