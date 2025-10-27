TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Botošani ne greši
* Ahmat gazda u Groznom * Fener se časti bodovima na terenu Gaziantepa
NAŠ PREDLOG
16.30: CSKA Sofija - Ludogorec 0-2 (1.70)
16.30: Rijeka - Osijek GG (1.75)
17.30: AHMAT - SOČI 1 (1.60)
18.00: Omonija - Pafos 0-2 (1.85)
18.00: GAZIANTEP - FENERBAHČE 2 (1.65)
18.00: Zrinjski - Borac BL 2-3 (2.10)
19.00: Odenze - Brondbi 2 (1.90)
19.00: BOTOŠANI - HERMANŠTAT 1 (2.00)
19.00: Radomjak - Visla Plock 0-2 (1.80)
21.00: Betis - Atl. Madrid GG (1.65)
