VREME JE ZA "KEC": Rijeka prošle godine u dva meča nije slavila protiv Osijeka kod kuće

RIJEKA dočekuje Osijek u derbiju kola HNL-a.

Profimedia

Utakmica je trebalo da bude odigrana juče, ali je odložena po sili zakona jer nije proteklo 48 sati od kraja prethodne utakmice Riječana, u Ligi konferencije protiv Sparte.

Prvak Hrvatske ne igra dobro u prvenstvu ove sezone. Već zaostaje 14 bodova za liderom Hajdukom (uz meč manje) i 12 za drugoplasiranim Dinamom.

Ima samo jednu pobedu u poslednjih pet kola, a na rujevici nisu pobedili još od prvg kola kada je ovde pao slaven Belupo.

Treba dodati da Rijeka prošle sezone nije dobila osijek na svom terenu, jednom je bilo nerešeneo, a drugi put je Osijek dobio.

S druge stzrane, Osijek je još lošije započeo sezonu pa se može reći da su Riječani ipak favoriti.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,95)

