VREME JE ZA "KEC": Rijeka prošle godine u dva meča nije slavila protiv Osijeka kod kuće
RIJEKA dočekuje Osijek u derbiju kola HNL-a.
Utakmica je trebalo da bude odigrana juče, ali je odložena po sili zakona jer nije proteklo 48 sati od kraja prethodne utakmice Riječana, u Ligi konferencije protiv Sparte.
Prvak Hrvatske ne igra dobro u prvenstvu ove sezone. Već zaostaje 14 bodova za liderom Hajdukom (uz meč manje) i 12 za drugoplasiranim Dinamom.
Ima samo jednu pobedu u poslednjih pet kola, a na rujevici nisu pobedili još od prvg kola kada je ovde pao slaven Belupo.
Treba dodati da Rijeka prošle sezone nije dobila osijek na svom terenu, jednom je bilo nerešeneo, a drugi put je Osijek dobio.
S druge stzrane, Osijek je još lošije započeo sezonu pa se može reći da su Riječani ipak favoriti.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,95)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
IZUZETNO JE AGRESIVAN: Argentincu odgovaraju dvoranski uslovi
27. 10. 2025. u 09:39
MAĐAR VOLI DVORANSKE USLOVE: Francuz je postigao veliki rezultat u Šangaju
27. 10. 2025. u 09:18
POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"
27. 10. 2025. u 09:01
OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
27. 10. 2025. u 08:57
EVROPA U NEVERICI: Rusija domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu?!
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
26. 10. 2025. u 13:08
JOKIĆ IZAZVAO HAOS NA TERENU: Udario rivala, nastala velika frka (VIDEO)
NIKOLA Jokić predvodio je Denver Nagetse do pobede nad Finiksom 133:111, a u jednom momentu napravio je Srbin haos na terenu.
26. 10. 2025. u 08:40
JOKIĆ SE IGRA SA AMERIMA: Novo nestvarno veče srpskog centra (VIDEO)
DENVER Nagets ubedljivo je savladao Finik Sanse, a ponovo je Nikola Jokić bio centralna figura.
26. 10. 2025. u 08:04
Komentari (0)