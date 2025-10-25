Tip fudbal

NAPAD DORTMUNDA FUNKCIONIŠE BESPREKORNO: "Jarčevi" imaju samopouzdanje, ali to neće biti dovoljno

Olja Mrkić

25. 10. 2025. u 09:45

Borusija Dortmund u subotu od 18.30 na Vestfalenu dočekuje Keln u okviru 8. kola Bundeslige.

Tanjug/ap

Posle minimalnog poraza u Minhenu, „milioneri“ žele da se vrate na pobednički kolosek i potvrde dobru formu koju pokazuju poslednjih nedelja.

Tim Edina Terzića u poslednjih pet mečeva ima tri pobede, jedan remi i samo jedan poraz, uz čak 12 postignutih golova. Iako su u derbiju sa Bajernom izgubili 2:1, igra je bila na zavidnom nivou – posed, kretanje bez lopte i konstantni pritisak na poslednju liniju domaćina ulivaju optimizam navijačima.

Sredinom nedelje Dortmund je u Ligi šampiona ostvario veliku pobedu u Kopenhagenu (4:2). Napad je funkcionisao besprekorno, sa više različitih strelaca i mnogo kreativnosti u igri. Sabicer i Brandt sve više preuzimaju kontrolu sredine terena, dok je Rojs ponovo u formi i daje potrebnu dozu iskustva.

Na Vestfalenu Borusija tradicionalno igra ofanzivno i sa velikim samopouzdanjem. U prethodnim mečevima pred svojom publikom znali su da „pregaze“ rivale, a golgeterski instinkt koji pokazuju u evropskim utakmicama očekuje se i ovog puta.

Keln u Dortmund dolazi sa znatno skromnijim ambicijama iako tim Štefana Baumgarta u poslednja dva kola nije poražen. Remi sa Augsburgom (1:1) i minimalna pobeda kod Hofenhajma (1:0) doneli su preko potrebnu stabilnost. Ipak, gostovanja protiv ekipa iz vrha tabele ostaju njihova najslabija tačka.

„Jarčevi“ su već gubili u Lajpcigu (3:1) i Štutgartu (2:1), gde nisu uspeli da izdrže tempo koji nameću protivnici. Baumgart će verovatno postaviti defanzivni blok i čekati priliku iz kontre, ali će pitanje biti koliko dugo mogu da izdrže nalete domaćina.

Dortmund ima jasnu ideju, uigran napad i snažan impuls sa tribina. Ukoliko rano slome otpor Kelna, mogla bi to biti još jedna ubedljiva predstava Terzićevog tima.

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

