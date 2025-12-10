"ONDA NASTAJU TI PRAVI PROBLEMI" Vučić: Pitanje je samo kada će doći upozorenje SAD o sekundarnim sankcijama

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Briselu, posle radne večere koju je organizovala predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, da su razgovrali o energetskoj situaciji i istakao da će u Srbiji situacija svakog dana biti sve teža i da je pitanje samo kada će stići upozorenje SAD za sekundarne sankcije za bankarski sektor zbog poslovanja sa NIS-om.

Foto: Profimedia

- Razgovarali smo o svim važnim temama za Srbiju i na evropskom putu. Razgovarali smo o ključnim energetskim brigama sa kojima se danas suočavamo. Govorili i o svim drugim značajnim pitanjima regionalne stabilnosti, evropske stabilnosti, geopolitičkoj situaciji, analizirali sve. I ja ono što mogu da kažem to je da sam iskreno zadovoljan tokom, načinom, tonom razgovora, posebno oko energetske situacije oko koje već danas nama nije lako i biće teže svakog narednog dana - rekao je Vučić novinarima.

On je rekao da je već prošlo 61 ili 62 dana od kada nijedna kap nafte nije došla u našu rafineriju.

- I pitanje je samo kada će stići upozorenje za sekundarne sankcije za NBS i banke, a onda nastaju ti pravi problemi - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin

On je naveo da su večeras razgovarali i o tome gde, koliko i na koji način možemo da uvezemo derivata iz Rumunije, iz Bugarske i okolnih zemalja i kakvi su zadaci u budućnosti.

- Gde da gradimo i nove gasovode, ali i nove naftovode i ne samo naftovode, ono što mi nazivamo produktovod, ovo je verovatno ruska reč i to je da možete da dopremate ne samo baržama, već kroz cevi da možete da provodite i naftne derivate, dakle ako idete iz Konstance, da možete da dovučete i dizel, a ne samo sirovu naftu koju morate da prerađujete u rafineriji - rekao je Vučić.

Kazao je da su govorili i o izgradnji gasnog interkonektora između Srbije i Severne Makedonije.

- Mi još nemamo veliki strah oko gasa koliki imamo oko nafte. Tražili smo rešenje i radimo na tome i verujem da ćemo imati podršku EU u tim veoma važnim stvarima - rekao je Vučić.