DRAGAN ŽILIĆ: Lajpcig ne da drugo mesto
* Trener golmana u Nemačkoj
MOJ TIP
SUBOTA,
AUGZBURG – LAJPCIG 2
M`gladbah – Bajern 4+
Ajntraht – St. Pauli 1
Hofenhajm – Hajdenhajm GG
Hamburg – Volfsburg 3+
Dortmund – Keln 1
NEDELjA,
LEVERKUZEN – FRAJBURG GG&3+
Štutgart – Majnc 1
Lajpcig je zbog dobrih rezultata na međunarodnoj sceni prošle sezone zapostavio prvenstvo. U ovoj ga nema evrosceni, skocentrisan je samo na Bundesligu i zato mu se ne prepušta drugo mesto na tabeli.
Goleade retko izostanu u duelima Leverkuzena sa Frajburgom. Posle pretrpljene „sedmice“ u Ligi šampiona protiv PSŽ, „aspirini“ ne smeju opet da sekiraju svoje pristalice.
