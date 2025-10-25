Tip fudbal

DRAGAN ŽILIĆ: Lajpcig ne da drugo mesto

Žarko Urošević

25. 10. 2025. u 10:40

* Trener golmana u Nemačkoj

ДРАГАН ЖИЛИЋ: Лајпциг не да друго место

FOTO: Tanjug/AP

MOJ TIP

SUBOTA, 

AUGZBURG – LAJPCIG 2

M`gladbah – Bajern 4+

Ajntraht – St. Pauli 1

Hofenhajm – Hajdenhajm GG

Hamburg – Volfsburg 3+

Dortmund – Keln 1

NEDELjA, 

LEVERKUZEN – FRAJBURG GG&3+

Štutgart – Majnc 1

Lajpcig je zbog dobrih rezultata na međunarodnoj sceni prošle sezone zapostavio prvenstvo. U ovoj ga nema evrosceni, skocentrisan je samo na Bundesligu i zato mu se ne prepušta drugo mesto na tabeli.

Goleade retko izostanu u duelima Leverkuzena sa Frajburgom. Posle pretrpljene „sedmice“ u Ligi šampiona protiv PSŽ, „aspirini“ ne smeju opet da sekiraju svoje pristalice.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: Tompsonovi koncerti biće ZABRANJENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav
Region

0 0

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: "Tompsonovi koncerti biće ZABRANjENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav"

"KONSULTOVALI smo se i sa koalicijskim partnerima u Zagrebu, odnosno SDP-om, i oni se slažu sa ovim stavom. U sledećih nekoliko nedelja ćemo se dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će važiti za sve izvođače i organizatore te propisati neprihvatljivost korišćenja tog ustaškog pozdrava i bilo kakav poziv na diskriminaciju i rasizam na koncertima i drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravljaju gradska preduzeća i gradske ustanove - na sličan način kako je to primera radi propisano u pravilima UEFA za sportske događaje."

25. 10. 2025. u 14:01 >> 14:14

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IVAN KECOJEVIĆ: Promaje u odbranama Kordobe i Kasteljona

IVAN KECOJEVIĆ: Promaje u odbranama Kordobe i Kasteljona