DRAGAN ŽILIĆ: Lajpcig ne da drugo mesto

FOTO: Tanjug/AP

MOJ TIP

SUBOTA,

AUGZBURG – LAJPCIG 2

M`gladbah – Bajern 4+

Ajntraht – St. Pauli 1

Hofenhajm – Hajdenhajm GG

Hamburg – Volfsburg 3+

Dortmund – Keln 1

NEDELjA,

LEVERKUZEN – FRAJBURG GG&3+

Štutgart – Majnc 1

Lajpcig je zbog dobrih rezultata na međunarodnoj sceni prošle sezone zapostavio prvenstvo. U ovoj ga nema evrosceni, skocentrisan je samo na Bundesligu i zato mu se ne prepušta drugo mesto na tabeli.

Goleade retko izostanu u duelima Leverkuzena sa Frajburgom. Posle pretrpljene „sedmice“ u Ligi šampiona protiv PSŽ, „aspirini“ ne smeju opet da sekiraju svoje pristalice.