PRIPREMA ZA OKRŠAJ SA MAKABIJEM" Karijevi puleni igraju meč zaostalog kola

BAJERN Minhen će u zaostalom drugom kolu nemačkog šampionata gostovati Rostoku.

FOTO: FIBA.Basketball

"Bavarci" nisu uspeli pod dirigentskom palicom Svetislava Pešića da ostvare pobedu u Evroligi, ali su vezali dva trijumfa u domaćem šampionatu.

Bajern je ekipa koja igra u brzom ritmu, pred svijim navijačima često igraju i iznad mogućnosti, a pravi ispit ih očekuje već u petak kada im na megdan dolazi Makabi iz Tel Aviva.

Ipak, Karijevi puleni će danas morati da odrade posao u domaćem prvenstvu , a utakmica sa Rostokom će im poslužiti kao dobra piprema za okršaj na evrosceni.

Verujemo da će ostvariti rutinsku pobedu.



NAŠ TIP: h2 8,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA