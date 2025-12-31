PRIPREMA ZA OKRŠAJ SA MAKABIJEM" Karijevi puleni igraju meč zaostalog kola
BAJERN Minhen će u zaostalom drugom kolu nemačkog šampionata gostovati Rostoku.
"Bavarci" nisu uspeli pod dirigentskom palicom Svetislava Pešića da ostvare pobedu u Evroligi, ali su vezali dva trijumfa u domaćem šampionatu.
Bajern je ekipa koja igra u brzom ritmu, pred svijim navijačima često igraju i iznad mogućnosti, a pravi ispit ih očekuje već u petak kada im na megdan dolazi Makabi iz Tel Aviva.
Ipak, Karijevi puleni će danas morati da odrade posao u domaćem prvenstvu , a utakmica sa Rostokom će im poslužiti kao dobra piprema za okršaj na evrosceni.
Verujemo da će ostvariti rutinsku pobedu.
NAŠ TIP: h2 8,5 (kvota 1,90)
