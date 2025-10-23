Tip fudbal

ZAGREPČANI DOLAZE PO LAKE BODOVE: Malme je ostao bez trenera zbog očajnih rezultata, a novi ima problema sa izostancima glavnih igrača

Olja Mrkić

23. 10. 2025. u 12:41

U 3. kolu Lige Evrope, u četvrtak od 21:00, poslednjeplasirani Malme dočekuje Dinamo Zagreb.

Foto: Profimedia

Švedski tim ima loš start u Evropi — porazi od Ludogoreca 2:1 i Viktorije Plzen 3:0 doveli su do smene trenera, a u poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima ostvarili su samo dve pobede.

U domaćem šampionatu drže četvrto mesto, ali su u nekoliko poslednjih kola pokazali nestabilnost.

Malme će biti bez ključnih igrača kao što su Anders Kristijansen, Arnor Sigurdson i Erik Botheim, dok su Lase Berg Džonsen i Danel Gudjonsen suspendovani, što dodatno otežava zadatak pred svojim navijačima.

Dinamo Zagreb je u sjajnoj formi — obe pobede u Evropi (3:1 protiv Fenerbahčea i 3:1 protiv Makabija) pokazuju snagu tima i visok moral. U domaćem prvenstvu vode sa 22 poena iz 10 kola.

Iako Malme ima istorijski uspeh protiv Dinama, trenutna forma i problemi sa sastavom daju prednost gostima. Ipak, švedski tim može postići pogodak, pa se očekuje dinamičan meč sa minimum dva gola.

Naš tip: X2&2+ (kvota 1.90)

