ZAGREPČANI DOLAZE PO LAKE BODOVE: Malme je ostao bez trenera zbog očajnih rezultata, a novi ima problema sa izostancima glavnih igrača
U 3. kolu Lige Evrope, u četvrtak od 21:00, poslednjeplasirani Malme dočekuje Dinamo Zagreb.
Švedski tim ima loš start u Evropi — porazi od Ludogoreca 2:1 i Viktorije Plzen 3:0 doveli su do smene trenera, a u poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima ostvarili su samo dve pobede.
U domaćem šampionatu drže četvrto mesto, ali su u nekoliko poslednjih kola pokazali nestabilnost.
Malme će biti bez ključnih igrača kao što su Anders Kristijansen, Arnor Sigurdson i Erik Botheim, dok su Lase Berg Džonsen i Danel Gudjonsen suspendovani, što dodatno otežava zadatak pred svojim navijačima.
Dinamo Zagreb je u sjajnoj formi — obe pobede u Evropi (3:1 protiv Fenerbahčea i 3:1 protiv Makabija) pokazuju snagu tima i visok moral. U domaćem prvenstvu vode sa 22 poena iz 10 kola.
Iako Malme ima istorijski uspeh protiv Dinama, trenutna forma i problemi sa sastavom daju prednost gostima. Ipak, švedski tim može postići pogodak, pa se očekuje dinamičan meč sa minimum dva gola.
Naš tip: X2&2+ (kvota 1.90)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BITI ILI NE BITI ZA NOTINGEM: Težak debi za novog menadžera "šumara"
23. 10. 2025. u 08:20
OBA TIMA DAJU GOL: Predlozi za igru "GG" - JUČE SMO I OVO PROŠLI
23. 10. 2025. u 07:40 >> 08:14
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ŠOK ZA ŠOKOM! Srbija ostaje bez selektora
KAO grom iz vedra neba!
23. 10. 2025. u 12:39
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!
Najnovije vesti iz sveta sporta su šokantne.
23. 10. 2025. u 16:05
Komentari (0)