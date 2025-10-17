Tip fudbal

SIGURAN KEŠ, BEZ LUDILA: Riversajd je tvrđava ove sezone, a "traktordžije" u gostima katastrofa

Olja Mrkić

17. 10. 2025. u 13:31

Midlsboro dočekuje Ipsvič na Riversajdu u subotu. Domaći su u odličnom ritmu, drugi na tabeli sa 18 bodova, a Riversajd je ove sezone prava tvrđava - tri pobede i remi u četiri meča, primili samo jedan gol!

СИГУРАН КЕШ, БЕЗ ЛУДИЛА: Риверсајд је тврђава ове сезоне, а тракторџије у гостима катастрофа

Profimedia

Prošlo kolo su poklekli u Portsmutu 0:1. Bio im je to prvi poraz u sezoni, ali njihova odbrana je najbolja u ligi, samo šest primljenih u devet kola. Ajling, Target i Hekni su u formi, spremni da drže mrežu netaknutom.

Ipsvič je deveti sa 13 bodova. Napad im je paklen - 15 golova u osam mečeva, predvode ga Filogen sa pet, Klark sa četiri. Prošlo kolo su srušili Norič 3:1 kod kuće. Ali na gostovanjima? Totalni kolaps - nijedna pobeda u tri meča, samo dva gola postignuta. 

Poslednji put su se sastali u aprilu, završilo je 1:1. U sedam od osam međusobnih bilo je barem dva gola, ali retko više od tri. Ipsvič je postizao u poslednjih pet kola, a Boro neporažen kod kuće u četiri.

NAŠ TIP: 1&2-4 (kvota 4,40)

Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SOFIJA RIČI ČEKA DRUGO DETE: Manekenka se nedavno porodila, a sada otkrila nove lepe vesti (FOTO)

SOFIJA RIČI ČEKA DRUGO DETE: Manekenka se nedavno porodila, a sada otkrila nove lepe vesti (FOTO)