SIGURAN KEŠ, BEZ LUDILA: Riversajd je tvrđava ove sezone, a "traktordžije" u gostima katastrofa

Midlsboro dočekuje Ipsvič na Riversajdu u subotu. Domaći su u odličnom ritmu, drugi na tabeli sa 18 bodova, a Riversajd je ove sezone prava tvrđava - tri pobede i remi u četiri meča, primili samo jedan gol!

Profimedia

Prošlo kolo su poklekli u Portsmutu 0:1. Bio im je to prvi poraz u sezoni, ali njihova odbrana je najbolja u ligi, samo šest primljenih u devet kola. Ajling, Target i Hekni su u formi, spremni da drže mrežu netaknutom.

Ipsvič je deveti sa 13 bodova. Napad im je paklen - 15 golova u osam mečeva, predvode ga Filogen sa pet, Klark sa četiri. Prošlo kolo su srušili Norič 3:1 kod kuće. Ali na gostovanjima? Totalni kolaps - nijedna pobeda u tri meča, samo dva gola postignuta.

Poslednji put su se sastali u aprilu, završilo je 1:1. U sedam od osam međusobnih bilo je barem dva gola, ali retko više od tri. Ipsvič je postizao u poslednjih pet kola, a Boro neporažen kod kuće u četiri.

NAŠ TIP: 1&2-4 (kvota 4,40)

