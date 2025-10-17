Tip fudbal

NE ZNA SE KO JE U GOROJ FORMI: Sreća pa ne mogu obe ekipe da izgube

Olja Mrkić

17. 10. 2025. u 13:00

Standard Lijež igra pred svojim navijačima protiv Antverpena u 11. kolu belgijske Jupiler lige.

НЕ ЗНА СЕ КО ЈЕ У ГОРОЈ ФОРМИ: Срећа па не могу обе екипе да изгубе

Foto Profimedia

Standard prolazi kroz lošu formu, sa 5 poraza u poslednjih 7 kola.

Samo 9 golova je klub iz Liježa postigao u prvih 10 kola, sa prosekom od dva gola po meču.

Ovaj tim ima samo jednu pobedu na svom terenu ove sezone, i to jeostvarena početkom avgusta!

S druge strane i Antverpen dolazi nakon serije od pet utakmica bez pobede, tokom kojih je postigao samo dva gola.

Sedam od 10 utakmica Antverpena ove sezone imalo je 0-2 gola.

Poslednji direktan susret odigran je u martu, takođe u Liježu, i završen je bez golova.

NAŠ TIP: 0-2 (kvota 1,78)

