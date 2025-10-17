NE ZNA SE KO JE U GOROJ FORMI: Sreća pa ne mogu obe ekipe da izgube
Standard Lijež igra pred svojim navijačima protiv Antverpena u 11. kolu belgijske Jupiler lige.
Standard prolazi kroz lošu formu, sa 5 poraza u poslednjih 7 kola.
Samo 9 golova je klub iz Liježa postigao u prvih 10 kola, sa prosekom od dva gola po meču.
Ovaj tim ima samo jednu pobedu na svom terenu ove sezone, i to jeostvarena početkom avgusta!
S druge strane i Antverpen dolazi nakon serije od pet utakmica bez pobede, tokom kojih je postigao samo dva gola.
Sedam od 10 utakmica Antverpena ove sezone imalo je 0-2 gola.
Poslednji direktan susret odigran je u martu, takođe u Liježu, i završen je bez golova.
NAŠ TIP: 0-2 (kvota 1,78)
Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
NEOČEKIVANO! Zvezda našla zamenu za Milojevića, on je prvi kandidat za klupu crveno-belih?
FUDBALSKI klub Crvena zvezda mogao bi uskoro da krene u potragu za novim trenerom, a rešenje se nalazi u njegovom dvorištu.
17. 10. 2025. u 15:55
KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Vlahović pred transferom karijere
FUDBALSKI reprezentativac Srbije Dušan Vlahović mogao bi da ostvari transfer karijere.
16. 10. 2025. u 20:10
Komentari (0)