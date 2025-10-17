TIP IZ KOMŠILUKA: Domaćin je favorit na papiru, ali...

FARUL iz Konstance dočekuje Arđes na otvaranju

Profimedia

"Mornari" na papiru jesu favoriti u ovom duelu, ali ekipa Janisa Zicija već četiri kola ne zna za pobedu. Tim iz Ovidija igra ispod očekivanja, posebno u fazi napada gde im nedostaje završnica koja je krasila igru u prethodnoj sezoni.

A sve je počelo tako dobro, sa čak 10 bodova iz prva četiri kola...

S druge strane, Arđeš je jedno od najprijatnijih iznenađenja šampionata. Iako novajlija u ligi, ustalili su se u gornjem delu tabele i trenutno se nalaze u trci za plej-of. Tim deluje kompaktno, dobro organizovano u odbrani i ume da kazni svaku grešku protivnika iz kontranapada.

Očekujemo borbenu i zatvorenu utakmicu, bez mnogo prostora za kreiranje šansi. Ukoliko gosti nastave sa disciplinovanom igrom koju su pokazali u poslednjim kolima, realno je da mogu da izvuku bar bod, ako ne i sva tri.