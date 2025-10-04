TIP PREDLAŽE PREMIJER LIGU ENGLESKE: Vreme je da se razbije Kristal

* Junajted bi od Sanderlenda, morao da je bolje organizovan klub

FOTO: Tanjug/AP

SUBOTA,

Lids – Totenhem 3+

Arsenal – Vest Hem 1

MANČESTER J. - SANDERLEND 1

Čelsi – Liverpul GG

NEDELjA,

Aston Vila – Barnli 1

EVERTON – KRISTAL PALAS 1

Njukasl – Notingem 1X&0-3

Volvs - Brajton 0-2

Brentford – Mančester S. 2

Mančester junajted je izgubio gradski derbi od Sitija, pa od Brentforda u gostima, i tone na tabeli. Ovoga puta jednostavno mora da savlada Sanderlend, kec je fiks kola. Ako do toga ne dođe, to će verovatno biti poslednji meč za trenera Amorima na klupi Junajteda.

Sve što je lepo ima kraj, pa bi tako trebalo da bude prekinuta i serija Kristal Palasa, od 18 mečeva u svim takmičenjima bez poraza. Na visokom je trećem mestu, a nekadašnji fudbaler, sada trener Oliver Glasner, postao je simbol svih uspeha. Ipak, na terenu Evertona, koji čeka tri runde na trijumf, doživeće neuspeh ekipa iz Londona.