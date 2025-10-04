Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – TURSKA 1: Galati derbi Istanbula

Žarko Urošević

04. 10. 2025. u 11:30

* Karagumruk začarao mreže

FOTO: Tanjug/AP

SUBOTA, 

G` birligi – Alanja   GG

Kodžaeli – Ejup  0-2

GALATASARAJ – BEŠIKTAŠ    1&3+

NEDELjA, 

Kasimpaša – Konja X

KARAGUMRUK – GAZIANTEP    0-2

Goctepe – Bašakšehir  0-2

Samsun – Fenerbahče   GG&3+

Galatasaraj podjednako dobre partije pruža, kako kod kuće tako i na strani. Klasu nije propustio da potvrdi na međunarodnoj sceni okršajem sa Liverpulom (1:0). Favorit je i u derbiju Istanbula sa Bešiktašom.

 Karagumruk bi svoju odbranu morao da ojača i stavi pod „ključ“ za naredni okršaj sa znatno kvalitetnijim Gaziantepom.

