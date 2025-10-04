TIP PREDLAŽE – TURSKA 1: Galati derbi Istanbula

* Karagumruk začarao mreže

FOTO: Tanjug/AP

SUBOTA,

G` birligi – Alanja GG

Kodžaeli – Ejup 0-2

GALATASARAJ – BEŠIKTAŠ 1&3+

NEDELjA,

Kasimpaša – Konja X

KARAGUMRUK – GAZIANTEP 0-2

Goctepe – Bašakšehir 0-2

Samsun – Fenerbahče GG&3+

Galatasaraj podjednako dobre partije pruža, kako kod kuće tako i na strani. Klasu nije propustio da potvrdi na međunarodnoj sceni okršajem sa Liverpulom (1:0). Favorit je i u derbiju Istanbula sa Bešiktašom.

Karagumruk bi svoju odbranu morao da ojača i stavi pod „ključ“ za naredni okršaj sa znatno kvalitetnijim Gaziantepom.