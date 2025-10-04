TIP PREDLAŽE – TURSKA 1: Galati derbi Istanbula
* Karagumruk začarao mreže
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
SUBOTA,
G` birligi – Alanja GG
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Kodžaeli – Ejup 0-2
GALATASARAJ – BEŠIKTAŠ 1&3+
NEDELjA,
Kasimpaša – Konja X
KARAGUMRUK – GAZIANTEP 0-2
Goctepe – Bašakšehir 0-2
Samsun – Fenerbahče GG&3+
Galatasaraj podjednako dobre partije pruža, kako kod kuće tako i na strani. Klasu nije propustio da potvrdi na međunarodnoj sceni okršajem sa Liverpulom (1:0). Favorit je i u derbiju Istanbula sa Bešiktašom.
Karagumruk bi svoju odbranu morao da ojača i stavi pod „ključ“ za naredni okršaj sa znatno kvalitetnijim Gaziantepom.
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)