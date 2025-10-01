NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
21.00 Bajer Leverkuzen - PSV GG&3+ (1,83)
21.00 Monako - Mančester siti 2 (1,50)
21.00 Barselona - PSŽ 1X&|1+||1+ (1,83)
Ukupna kvota: 5,12
Bajer i PSV su napadački orijentisane ekipe, igraju na gol više i očekujemo da odigraju veoma zanimljiv meč.
Siti je kvalitetniji od Monaka, otvorio je Ligu šampiona rutinskim trijumfom nad Napolijem i verujemo da će još jedan takav ostvariti na "Stadionu Luj drugi".
Spektakl na Monžuiku, Barselona dočekuje PSŽ. Trebali bi da gledamo sjajan meč, otvoren, napadački, na gol više, a prednost dajemo Kataloncima zbog domaćeg terena i bolje zdravstvene situacije.
