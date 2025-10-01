Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

В.М.

01. 10. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за среду

Foto: Profimedia

Sreda

21.00 Bajer Leverkuzen - PSV GG&3+ (1,83)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

21.00 Monako - Mančester siti 2 (1,50)
21.00 Barselona - PSŽ 1X&|1+||1+ (1,83)

Ukupna kvota: 5,12

Bajer i PSV su napadački orijentisane ekipe, igraju na gol više i očekujemo da odigraju veoma zanimljiv meč.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Siti je kvalitetniji od Monaka, otvorio je Ligu šampiona rutinskim trijumfom nad Napolijem i verujemo da će još jedan takav ostvariti na "Stadionu Luj drugi".

Spektakl na Monžuiku, Barselona dočekuje PSŽ. Trebali bi da gledamo sjajan meč, otvoren, napadački, na gol više, a prednost dajemo Kataloncima zbog domaćeg terena i bolje zdravstvene situacije.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAMERA KOJA I DALJE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro

KAMERA KOJA I DALjE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro